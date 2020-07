Heizlüfter auf Kind (2) gerichtet: Mutter könnte aussagen

Einer Mutter eines zweijährigen Kindes wird unter anderem Totschlag vorgeworfen. Sie könnte heute im Prozess in Mönchengladbach aussagen.

Mönchengladbach. Ein zweijähriges Kind ist im April 2019 in Grevenbroich qualvoll gestorben. Nun könnte die Mutter aussagen, ihr wird Totschlag vorgeworfen.

Mehr als ein Jahr nach dem qualvollen Tod eines Kindes in Grevenbroich könnte in dem Prozess die angeklagte Mutter am Donnerstag (14.00 Uhr) aussagen. Zum Auftakt des Verfahrens Mitte Juni im Landgericht Mönchengladbach hatte ihr Verteidiger erklärt, die 28-Jährige werde sich im Verlauf der Verhandlungen äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau unter anderem Totschlag durch Unterlassen vor.

Die junge Mutter soll den Zweijährigen im April 2019 in das Kinderbett gelegt und einen Heizlüfter darauf gerichtet haben. Erst am übernächsten Tag soll die Frau wieder nach dem kleinen Jungen geschaut haben. Die von ihr alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Prozess um totes Kleinkind: Flüssigkeitsmangel und Hitzeeinwirkung

Nach den Untersuchungsergebnissen der Rechtsmedizin starb das Kind aufgrund eines Flüssigkeitsmangels in Verbindung mit erheblicher Hitzeeinwirkung. Die Angeklagte lebte den Angaben zufolge mit ihrem Ehemann, dem Vater des verstorbenen Kindes, in der gemeinsamen Wohnung. Sie habe zudem eine ältere Tochter.