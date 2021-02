Grill im Hausflur in Kamen entzündet: Sieben Verletzte

Kamen. Weil sie in einem Hausflur grillen wollten, mussten vier Erwachsene und drei Kinder ins Krankenhaus. Sie erlitten Kohlenmonoxid-Vergiftungen.

Zum Teil schwere Kohlenmonoxid-Vergiftungen haben sieben Menschen in Kamen (Kreis Unna) erlitten, nachdem sie einen Holzkohlegrill im Hausflur eines Mehrfamilienhauses entzündet haben.

Vier Erwachsene zwischen 20 und 44 Jahren sowie drei Kinder zwischen drei und sechs Jahren seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag in Kamen mit.

Die Feuerwehr hatte bei dem Einsatz am Samstagabend den Holzkohlegrill aus dem Flur des Mehrfamilienhauses ins Freie gebracht und die Glut gelöscht. Das Gebäude wurde anschließend mit Hochleistungslüftern entlüftet, bis kein Kohlenmonoxid mehr nachweisbar war. (dpa)