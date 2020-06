Düsseldorf: Fünfjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf. In Düsseldorf ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein fünfjähriger Junge wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Noch unklar sind die genauen Umstände eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in Düsseldorf-Unterbilk. Bei dem Unfall an der Lippestraße wurde ein fünfjähriger Junge nach ersten Angaben der Rettungskräfte schwer verletzt, heißt es in einer Mitteilung. Die Spezialisten des Düsseldorfer Unfallaufnahmeteams seien im Einsatz.

Laut Polizei war der Junge den bisherigen Ermittlungen zufolge mit mehreren Kindern zu Fuß im Bereich einer abschüssigen Grundstückszufahrt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Fünfjährige in der Zufahrt von dem Fahrzeug eines 64-jährigen Düsseldorfers erfasst worden.

Der Junge wurde schwer verletzt in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht, schreibt die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (red)