Dorsten: SEK stürmte falsche Wohnung und fesselte Vater

Dorsten. Auf der Suche nach einem Tatverdächtigen haben sich SEK-Beamte in Dorsten in der Tür vertan. Danach erwischten sie die Richtige.

Schock für einen Vater und seine kleine Tochter in Dorsten: Spezialeinheiten von der Polizei haben sich bei einem Einsatz am Dienstagabend in der Tür vertan und zuerst die falsche Wohnung gestürmt. In der Wohnung trafen sie auf einen Vater mit einem Kleinkind. Die beiden sollen zu dem Zeitpunkt laut WDR auf dem Sofa gesessen haben, als die Beamten die Wohnung stürmten. Vor den Augen eines zweieinhalb Jahre alten Mädchens wurde dabei dessen 43 Jahre alter Vater im Wohnzimmer von Polizisten am Boden fixiert.

"Das ist leider so passiert", bestätigt Polizeisprecherin Ramona Hörst den Vorfall gegenüber dieser Redaktion. "Die Einsatzkräfte haben sich noch vor Ort entschuldigt. Am nächsten Tag waren sie noch einmal da und haben ihr Bedauern geäußert." Die beiden seien glücklicherweise unverletzt.

Polizei hatte nach einem Streit einen Tatverdächtigen gesucht

Die Polizei wollte am Dienstag eigentlich die Wohnung eines 25-Jährigen im gleichen Mehrfamilienhaus durchsuchen, gegen den nach einer Schlägerei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Weil ein Beteiligter möglicherweise auch über eine Schusswaffe verfügt, wurden Spezialkräfte herangezogen.

Als sich der Irrtum kurz nach der Erstürmung aufklärte, wurde schließlich die richtige Wohnung nebenan durchsucht. Gefunden wurden Elektroschock-Geräte und ein Messer, wie die Polizei berichtete. Mehrere Medien hatten zuvor über den Irrtum berichtet.

SEK-Kräfte irrten sich in der Etage

Warum zunächst die falsche Wohnung gestürmt wurde, ist noch unklar. Möglicherweise habe die Struktur des Wohnhauses eine Rolle gespielt, sagte eine Sprecherin der Kreispolizei Recklinghausen. Nach Angaben des 43-Jährigen liegt die gestürmte Wohnung im Erdgeschoss, die Wohnung des Tatverdächtigen aber im Hochparterre nur wenige Stufen höher. Der Einsatz soll nun nachbereitet werden.

Beamte hatten sich bereits am Mittwoch bei der Familie für den Irrtum entschuldigt. Die Polizei übernimmt alle entstandenen Kosten, unter anderem für die zerstörte Wohnungstür. (red/dpa)

