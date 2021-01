Corona-Kriminalität: 5000 FFP2-Masken aus Klinik gestohlen

Bergisch Gladbach. Im Lager eines Krankenhauses in Bergisch Gladbach fehlten auf einmal mehrere Kartons mit FFP2-Masken. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus.

In der Corona-Pandemie suchen sich Kriminelle vielfach neue Betätigungsfelder in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Nachdem nun medizinische oder FFP2-Masken an vielen Orten Pflicht sind, zählt offenbar auch der Mund-Nase-Schutz zu einem begehrten Diebesobjekt. Das wurde jetzt einem Krankenhaus in Bergisch Gladbach zum Verhängnis.

[Sie sind Telegram-User? Dann verpassen Sie mit unserer regionalen Nachrichtenübersicht der WAZ keine Infos mehr. Hier kostenlos bestellen!]

Aus dem Lager der Klinik haben Unbekannte rund 5000 Schutzmasken gestohlen, die für den Klinikbetrieb notwendig seien. Wert der Beute laut Polizeibericht: rund 5000 Euro. Bei der Überprüfung des Lagerbestands am 18. Januar seien die nun fünf fehlenden Kartons noch da gewesen - eine Woche später waren sie verschwunden, heißt es im Pressebericht zu dem Einsatz. Spuren, die darauf deuten, dass sich jemand gewaltsam Zutritt verschafft hat, fand die Polizei aber nicht.

Masken-Klau im Krankenhaus - Klinik stellt Strafanzeige

Trotz intensiver Recherche konnte sich die Klinik die hohe Anzahl an fehlenden Masken nicht erklären. Das Krankenhaus hat nun Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. (red/dpa)