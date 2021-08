Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in Detmold. Am Bahnhof fuhr ein junger Autofahrer offenbar mit hoher Geschwindigkeit rückwärts in eine Bushaltestelle. (Symbolbild).

Fahrerflucht Auto fährt in Bushaltestelle - Fahrer lässt Verletzte zurück

Detmold. Beim Rückwärtsfahren krachte ein junger Autofahrer in Detmold in eine Bushaltestelle am Bahnhof. Vier Menschen werden laut Polizei verletzt.

Von einem zurücksetzenden Auto sind am Montag in Detmold vier Frauen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 22-jährige Fahrer mit erheblicher Geschwindigkeit rückwärts gefahren, wie die Kreispolizei Lippe berichtete.

Dabei habe er die Kontrolle über den silbernen Ford Focus verloren und sei gegen eine Bushaltestelle am Bahnhof geprallt, an der sich die vier Frauen im Alter von 18, 20, 28 und 39 aufhielten. Alle kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser. Der Fahrer und sein 43 Jahre alter Beifahrer sollen sich nicht um die Verletzten gekümmert haben und geflüchtet sein. Sie wurden wenig später gefasst.

Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Ermittler gehen aber nach Angaben einer Sprecherin von einem unabsichtlichen Verkehrsunfall aus. (dpa)

