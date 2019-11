Berlin/Hamburg. Sie gilt als „absolutes Meisterwerk“: Eine Bibel aus der Gutenberg-Presse hat bei einer Versteigerung nun ein Rekordergebnis erzielt.

Bibel aus Gutenberg-Presse erzielt einen Rekorderlös

Noch nie hat ein Bieter in Deutschland für eine Bibel mehr gezahlt: Eine heilige Schrift aus der Druckerpresse von Johannes Gutenberg ist am Montag in Hamburg für 1.050.000 Euro versteigert worden. Ein privater Schweizer Sammler habe den Zuschlag für das zweibändige Werk aus dem Jahr 1462 erhalten, teilte das Auktionshaus Ketterer Kunst mit. Laut einer Sprecherin ist es die teuerste Bibel, die jemals in Deutschland ersteigert wurde.

Das Objekt war mit einem Schätzpreis von einer Million Euro zum Aufruf gekommen. Der Sammler bekam die beiden Bände für 840.000 Euro plus ein Käuferaufgeld von 25 Prozent. „Die Biblia latina von Johannes Fust und Peter Schöffer, den direkten Nachfolgern von Johannes Gutenberg, ist ein absolutes Meisterwerk, das noch zu Lebzeiten des Erfinders des Buchdrucks gedruckt wurde“, hieß es.

Bibel aus Gutenberg-Presse – auf Pergament, in Gold illuminiert

Das Werk besteht aus zwei Bänden. Es erschien in einer Auflage von 75 Exemplaren. Foto: Axel Heimken / dpa

Johannes Gutenberg (1400–1468) revolutionierte die Methode der Buchproduktion mit beweglichen Metalllettern. Nur sieben Jahre nach der weltberühmten Gutenbergbibel schuf sein Meisterschüler Peter Schöffer mit seinen eigenen, zeitgemäßeren Lettern die wertvolle Fust-Schöffer Bibel. Sie erschien in einer Auflage von 75 Exemplaren.

Das äußerst seltene, ganz auf Pergament gedruckte Exemplar sei in seiner Kunstfertigkeit auf direkter Augenhöhe mit der Gutenbergbibel zu sehen, teilte das Auktionshaus mit. Der Druck sei in Italien mit Gold und leuchtenden Farben illuminiert worden.

Die Erfindung des Buchdrucks – eine Medienrevolution

Johannes Gutenberg – eigentlich Gensfleisch – gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks. Seine Verwendung beweglicher Lettern ab 1450 löste eine Medienrevolution aus. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Bücher produziert, indem sie von Hand abgeschrieben wurden. Der Buchdruck verbreitete sich schnell in Europa und später weltweit.

Neben beweglichen Lettern verwendete Gutenberg auch ein Handgießinstrument. Er entwickelte eine besonders praktikable Legierung, eine ölhaltige schwarze Druckfarbe und nicht zuletzt die Druckpresse. All diese Komponenten vereinte er zu einem effizienten Produktionsprozess, der erstmals die manufakturmäßige Herstellung von Büchern mit identischem Text ermöglichte. Das Hauptwerk des Mainzers, die Gutenberg-Bibel, entstand zwischen 1452 und 1454.

Die Folgen: Alphabetisierung, Renaissance, Reformation

Nach der Ausbildung der Sprache und der Erfindung komplexer Schriftsysteme gelten die Entwicklungen Gutenbergs heute als dritte Medienrevolution. Bücher konnten nun schneller, billiger und in größeren Mengen hergestellt werden als zuvor. Druckerzeugnisse trugen so maßgeblich zur Alphabetisierung und zur Verbreitung der Ideen von Renaissance, Humanismus und Reformation bei.

Nicht zuletzt deshalb wurde Gutenbergs Buchdruck 1997 vom US-Magazin „Time-Life“ zur bedeutendsten Erfindung des zweiten Jahrtausends gewählt und der Mainzer selbst 1999 vom amerikanischen A&E Network zum „Mann des Jahrtausends“. (dpa/max)