Mit einer feierlichen Gala ist die 74. Berlinale eröffnet worden. Auf dem roten Teppich des Filmfestivals in Berlin waren unter anderem Hollywoodstar Matt Damon, "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy und die Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o in ihrer Funktion als diesjährige Jurypräsidentin zu sehen.

Berlin Die Beziehung ist noch nicht lange publik. Gestern posierte das Paar erstmals im Blitzlicht – und in verhältnismäßig gewagter Mode.

Karl Lauterbach ist ein mannigfaltig bekannter Mann. Aufgrund seiner Affinität zu Talkshows. Als erbitterter Corona-Krieger. Der breiten Masse ist er natürlich auch durch seine speziellen Outfits bekannt, gerne mit Fliege abgerundet. Dass er gestern stattdessen mit offenem Kragen bei der Eröffnung der Berlinale erschien, war allerdings nicht der Grund für ein gesteigertes Interesse am roten Teppich. Dafür sorgte seine Begleitung: Karl Lauterbach zeigte sich zum ersten Mal mit seiner neuen Freundin, Elisabeth Niejahr, in der Öffentlichkeit.

Die beiden schlenderten Händchen-haltend zur Premiere des Films „Small Things Like These“ („Kleine Dinge wie diese“). Für Niejahr war es dagegen wahrscheinlich keine kleine Sache, erstmals öffentlich mit dem Gesundheitsminister aufzutreten. Die Journalistin und Geschäftsführerin in der Abteilung „Demokratie stärken“ an der Hertie School in Berlin ist die neue Frau an Lauterbachs Seite. Vor einigen Wochen hatte er sich gegenüber der „Bild“ zu ihr geäußert: „Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt.“

Auch modisch ein interessantes Paar: Karl Lauterbach und seine neue Freundin Elisabeth Niejahr. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Die Beziehung der 58-jährigen ehemaligen Chefredakteurin der „Wirtschaftswoche“ und des 60-jährigen SPD-Politikers wurde damit erst Ende Januar 2024 öffentlich. Jetzt stellten sich die beiden auf dem roten Teppich schon dem Blitzlichtgewitter. Sie in einem schlichten roten Kleid, das der Farbe des Teppichs ziemlich nahekam. Er leger mit offenem Kragen, aber auch mit knallig-orange-farbenen Pullunder und dunkelblauen Anzug.

Lauterbach und Freundin nicht das einzige Pärchen auf dem roten Teppich

Der Gesundheitsminister hatte in der Vergangenheit schon mehrere Beziehungen, einmal war er verheiratet. Seine Ehe lief von 1996 bis 2010. Schon 2004 ereignete sich die Trennung. Aus dieser Partnerschaft stammen vier seiner Kinder. Ein weiteres hat er mit der Journalistin Ulrike Winkelmann, mit der Lauterbach nach seiner Ehefrau zusammen war. Jetzt hat sich der Politiker also erneut in eine Frau aus dem Journalismus verliebt.

Auch abseits der Politik lieferte die Eröffnung der 74. Filmfestspiele in Berlin ein großes Potpourri an Stars – und verliebten Paaren. Regisseur Fatih Akin kam händchenhaltend mit Sibel Kekilli, mit der in „Gegen die Wand“ zusammengearbeitet hatte. Jürgen Vogel war mit seiner Partnerin Natalia Belitski zugegen. Lars Eidinger präsentierte eine Kreation aus drei oder vier Anzughosen, das Model Toni Garrn zeigte sich auf dem roten Teppich in einer neongelben Tüllkreation. Cilian Murphy und die beiden Oscar-Preisträger Matt Damon und Lupita Nyong‘o fielen modisch zwar nicht so sehr auf, dürften aber davon unabhängig die größten Stars am gestrigen Abend gewesen sein.

