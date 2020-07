Berlin. In und um Berlin sind mehrere Frauen vergewaltigt oder sexuell attackiert worden. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten.

Eine 35-jährige Frau hat bei der Polizei in Brandenburg einen sexuellen Angriff angezeigt. Die Ermittler prüfen nun, ob es einen Zusammenhang zu ähnlichen Taten in und bei Berlin gibt.

Die 35-Jährige gab an im brandenburgischen Oranienburg, das im Norden an Berlin grenzt, sexuell angegriffen worden zu sein. Die Attacke sei in einem Park passiert. Die Polizei ermittelt wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Die Suche der Polizei mit Fährtenhund und Polizeihubschrauber sei bislang ohne Erfolg geblieben.

Die Frau, eine 35-jährige Tschechin, habe sich auf dem Heimweg auf eine Bank gesetzt, teilte die Polizei mit. Dort habe sie ein Mann festgehalten und sexuelle Handlungen gegen ihren Willen vorgenommen. Die Frau hat nach eigenen Angaben mehrfach laut um Hilfe geschrien – vergebens.

Kleinmachnow: 27-jährige Joggerin vergewaltigt

Die Polizei untersucht nun, ob es einen Zusammenhang zu ähnlichen Taten im nur etwa 50 Kilometer entfernten Kleinmachnow und in Berlin, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Freitag sagte.

Am Sonntagabend soll eine 27 Jahre alte Joggerin im Wald von Kleinmachnow, eine Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark südwestlich von Berlin, vergewaltigt worden sein. Die Brandenburger Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der die Joggerin in überfallen und missbraucht haben soll. Der Vorfall soll sich am Sonntagabend in einem Waldstück an der Autobahn A115 zugetragen haben.

Die Täter-Beschreibung der beiden Brandenburger-Fälle ähnelt sich auffallend. Der Mann gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent sprechen und etwa 25 Jahre alt sein. Seine Haare waren orange gefärbt.

So beschreibt die Joggerin laut Polizei den Täter:

ungefähr 25 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

schlank, mit leicht gebräuntem Teint, braune Augen

Er soll eine blaue Jogginghose sowie einen orangefarbenen Rucksack getragen haben.

Nach Aussage der 27-Jährigen habe er über „schlechte Deutschkenntnisse“ verfügt und mit „osteuropäischem Akzent“ gesprochen

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger der Frau in Kleinmachnow bei Berlin. Foto: Polizei Brandenburg

Polizei prüft Zusammenhänge zu weiteren Sexualstraftaten

Nun werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Potsdam auch mögliche Zusammenhänge zu weiteren Sexualstraftaten in Berlin geprüft. Am 22. Juni sei es demnach im Berliner Stadtteil Zehlendorf in der Nähe des Wannsees zu einer Vergewaltigung gekommen.

Drei Tage später habe ein Zeuge eine weitere Sexualstraftat im Berliner Grunewald gemeldet. Polizisten hätten dort aber weder Täter noch Opfer gefunden. Am Sonntagabend konnte dann in der Gegend eine von einem bislang unbekannten Täter angegriffene Frau flüchten. (dpa/bm)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508-0 entgegen. Genutzt werden kann auch das Hinweisformular unter www.polizei.brandenburg.de oder unter polbb.eu/hinweis