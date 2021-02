Berlin. In Berlin läuft eine Großrazzia im schwerkriminellen Milieu. Hunderte Beamte sind im Einsatz. Es geht um Waffen- und Drogenhandel.

Seit 6 Uhr läuft eine Großrazzia der Berliner Polizei im schwerkriminellen Milieu. Gemeinsam mit der Steuerfahndung und dem Bundeskriminalamt durchsuchen mehrere Hundert Einsatzkräfte Objekte in Berlin und Brandenburg.

Hintergrund für die Aktion sei eine Auseinandersetzung zwischen arabisch- und tschetschenischstämmigen Personen im November 2020, Emittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft zu Waffen- und Drogenhandel sowie Ermittlungen des Finanzamtes, teilte die Polizei Berlin auf Twitter mit.

Bei den Tatverdächtigen in Berlin soll es sich nach Informationen aus Sicherheitskreisen um Nasser und Rabih R. handeln. Durchsucht wurde unter anderem an einem Haus im Berliner Stadtteil Neukölln. Es gilt als Stammsitz der Familie R.

Großrazzia in Berlin: Spezialeinheiten im Einsatz

Im Einsatz waren nach Informationen der Berliner Morgenpost Spezialeinheiten der Bundespolizei und der Landespolizei. Auch Fahnder des BKA sind beteiligt. Es geht demnach um den Verdacht des Drogenhandels.

Die Ermittlungen sollen im Zusammenhang mit der Enrochat-Ermittlung stehen. Das von Kriminellen genutzte Netzwerk war im vergangenen Jahr von niederländischen und französischen Fahndern geknackt worden.

Auch die Berliner Ermittler sitzen nach Informationen der Berliner Morgenpost auf einem riesigen Datenschatz. Die Ermittler gehen demnach von mindestens einer dreistelligen Zahl an Ermittlungsverfahren aus, die sich daraus für die Hauptstadt noch ergeben werden.

Auseinandersetzung soll Ursprung in Neuruppin haben

hatte ihren Ursprung laut Szenekennern in Neuruppin. Dort soll es bereits im Spätsommer vor einem Laden zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein jugendlicher Tschetschene angegriffen wurde.

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro, teilte dazu mit: „Wir begrüßen die aktuell laufenden Maßnahmen, weil der Rechtsstaat behördenübergreifend zeigen muss, dass er präsent ist und sich Organisierte Kriminalität nicht lohnt. Tschetschenische Gruppierungen haben sich in den letzten Jahren zunehmend in den Vordergrund gespielt, weil sie auch ein Stück vom Kuchen haben wollen. So ist eine extreme Konkurrenzsituation um kriminelle Geschäftsfelder entstanden, bei der die Beteiligten auch vor schwersten Gewalttaten und Waffeneinsatz nicht zurückschrecken. Die heutigen Maßnahmen zeigen auch, dass arabische Großfamilien in vielen Bereichen aktiv sind und so in mehreren OK-Ermittlungskomplexen auftauchen.“

