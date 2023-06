Höllental-Klettersteig Drama auf der Zugspitze: Mann stürzt 400 Meter in den Tod

Berlin. Für einen Wanderer endete der Weg zur Zugspitze tödlich. Der Mann stürzte 400 Meter in die Tiefe. Ihm war nicht mehr zu helfen.

Tödlicher Unfall an der Zugspitze. Ein bisher nicht identifizierter Bergsteiger ist abgestürzt und gestorben. Nach Angaben einer Augenzeugin, war der Mann am Freitag kurz unterhalb des Gipfels bei Garmisch-Partenkirchen, als er von einem Schneerutsch erfasst und mitgerissen wurde. Der Mann soll alleine auf dem Höllental-Klettersteig unterwegs gewesen sein, wie wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach stürzte er rund 400 Meter tief. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Elf weitere Bergsteiger, welche sich am selben Ort befanden und das Unglück bemerkten, mussten von Hubschraubern gerettet werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und der Identität des Verstorbenen dauern weiter an. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus.

Für eine Bergsteiger endete der Weg zur Zugspitze tödlich. Foto: picture alliance / M.i.S. | Bernd Feil

Polizei: Weitere Schneerutsche erwartet

Wegen winterlicher Verhältnisse in der Gipfelregion seien Schneerutsche dieser Art aktuell auch in den Allgäuer Bergen laut Polizei keine Seltenheit. In den nächsten Tagen und Wochen sind weitere Abgänge zu erwarten.

Alpenexperten hatten in der "Allgäuer Zeitung" zur Vorsicht bei Touren oberhalb von 1900 Metern in den Allgäuer Hochalpen gewarnt. Nach kalten Nächten könnten die Altschneefelder morgens hart gefroren sein. Laut Bergwacht und dem Deutschen Alpenverein (DAV) sind solche Altschneefelder im Frühsommer die häufigste Unfallursache. (dpa/fmg)

