Bereich in Kölner Hauptbahnhof wegen „Gegenstand“ gesperrt

Köln. Ein verdächtiger Gegenstand hat am Donnerstag zu Problemen im Bahnverkehr in und um Köln geführt. Die Polizei sperrte Teile des Hauptbahnhofs.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag Bereiche am Kölner Hauptbahnhof abgesperrt. Grund sei ein „Gegenstand“, den man „nicht klar zuordnen“ könne, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

„Wir haben entsprechend Kräfte momentan vor Ort“, fügte der Sprecher hinzu. Sie seien damit befasst, eine mögliche „Gefährlichkeit“ des Gegenstandes auszuschließen. Um was es sich genau handelte, war zunächst unklar.

Bahn meldet Verspätungen und Zugausfälle

Die Bahn twitterte, dass es einen Polizeieinsatz im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs gebe. „Streckenabschnitt gesperrt. Züge warten an geeigneten Bahnhöfen“, hieß es in dem Tweet. Verspätungen und Teilausfälle seien möglich.

Laut dem Portal zuginfo.nrw waren am Abend die Gleise 10 und 11 am Kölner Hauptbahnhof gesperrt. Züge der Linie S11 werden umgeleitet und halten nicht in Nippes, Hansaring und Buchforst. Züge der Linie RB25 fallen zwischen den Bahnhöfen Frankfurter Straße und Hansaring aus. Die Linie S12 wird zwischen Ehrenfeld und Businesspark umgeleitet und hält nicht am Hansaring und am Halt Trimbornstraße.

(dpa/Red.)

