Babynamen in NRW: Emilia und Noah bleiben Spitzenreiter

Emilia und Noah/Noa bleiben die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in Nordrhein-Westfalen. Zum dritten Mal in Folge führten sie 2022 die Liste der beliebtesten Babynamen in NRW an, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag mitteilte. Emilia und Noah sind auch bundesweit die Spitzenreiter für das Jahr 2022.

Sophia, Mia und Finn auf den weiteren Plätzen in NRW

In NRW stehen auf den weiteren Plätzen bei den Mädchen die Namen Sophia/Sofia und Mia. Es folgen Emma, Mila, Lina, Hanna/Hannah, Ella, Klara/Clara und Lia/Lya/Liah. Bei den männlichen Vornamen ist Finn/Fin/Fynn auf Platz zwei, danach kommt Leon/Léon, knapp gefolgt von Paul. Es schließen sich Henri/Henry, Mateo/Mattheo/Matteo/Matheo, Liam, Leo, Elias und Mohamed der Reihe an. Bei Mohamed wurden auch die Schreibweisen Mohamed, Muhammed, Mohammad, Muhammet, Mohamad, Mohammed, Muhamed, Muhammad, Muhamet, Muhamad mitgezählt.

Namensranking basiert auf Angaben der Standesämter

Die Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht jährlich seit 1977 die Übersicht mit den beliebtesten Vornamen für Neugeborene in ganz Deutschland. Das Namensranking stützt sich auf Zahlen der deutschen Standesämter. Bundesweit haben sich 750 Standesämter beteiligt, dabei wurde eine Zahl von knapp einer Million Babynamen mitgeteilt. Nach Angaben der GfdS seien somit 93 Prozent der Namen von Neugeborenen erfasst worden. (dpa)

