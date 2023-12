Auto an Firmensteckdose aufgeladen: Prozess um Kündigung

Ein Auto mit Plug-in-Hybrid-Antrieb lädt an einer Ladesäule. Vor dem Landesarbeitsgericht in Düsseldorf geht es heute um eine Kündigung wegen eines Ladevorgangs.

Düsseldorf Ein Hotel-Angestellter soll an der Steckdose des Arbeitgebers sein privates Hybridauto aufgeladen haben. Er wurde gekündigt - und klagt dagegen.

Weil er den Akku seines Privatwagens an einer Firmensteckdose aufgeladen hat, muss ein Hotel-Rezeptionist in Düsseldorf um seinen Job kämpfen. Sein Arbeitgeber hatte ihm deswegen fristlos gekündigt. An diesem Dienstag (14 Uhr) wird das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf den Fall verhandeln.

Der Kläger war in einem Hotel in der Spätschicht eingesetzt. Sein Hybridauto hatte er nach Angaben des Gerichts an einer 220-Volt-Steckdose im Flur eines Seminartraktes aufgeladen, obwohl dies laut Hausordnung verboten gewesen sei.

Kläger sagt, er habe nur seine Heimfahrt sicherstellen wollen

Der Kläger behauptet, er habe sein Auto nur für wenige Minuten aufgeladen, weil es an dem Tag zu einem unerwarteten Leistungsabfall seines Fahrzeug-Akkus gekommen sei. Er habe nur seine Heimfahrt sicherstellen wollen.

Das Hotel führt an, er habe sein Auto nicht nur am besagten Tag, sondern mehrfach auf Firmenkosten aufgeladen. Am 12. Januar 2022 habe dies mindestens 20 Minuten gedauert, der Wert dieses Stroms habe 40 Cent betragen. Zwar sei der finanzielle Schaden minimal, es liege aber ein erheblicher Vertrauensverlust vor.

In erster Instanz hatte der Rezeptionist gewonnen. Im konkreten Fall wäre eine Abmahnung ausreichend gewesen, befand das Arbeitsgericht. (dpa)

