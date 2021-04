Berlin. Die aktuellen Corona-Maßnahmen brechen die dritte Welle nicht. Immer mehr Länder setzen auf Ausgangsbeschränkungen. Was bedeutet das?

Die bisherigen Corona-Maßnahmen bringen nicht den von der Politik erhofften Erfolg

Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter täglich deutlich an

In einigen Bundesländern gelten schon jetzt nächtliche Ausgangsbeschränkungen

Die Bundesregierung scheint mittlerweile auch eine deutschlandweite Regelung in Betracht zu ziehen

Alles, was Sie zu Ausgangssperren wissen müssen im Überblick

Die dritte Welle der Corona-Pandemie hat Deutschland längst im Griff. Die Zahl der Neuinfektionen steigt ungebrochen an. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht gar von einer „neuen Pandemie“ durch die Ausbreitung der ansteckenderen Virus-Variante B 1.1.7. Angesichts der Infektionslage fordern mittlerweile nicht nur Experten die Umsetzung von Ausgangsbeschränkungen. Lesen Sie hier: Diese Corona-Regeln gelten an Ostern.

Auch die Kanzlerin scheint mit einer solchen Maßnahme zu liebäugeln: Ausgangsbeschränkungen seien ein „sehr wichtiges Mittel“ bei hohen Infektionszahlen, so Merkel. Einige Landesregierungen sehen das wohl ähnlich – und führten strenge Ausgangsbeschränkungen vor den Osterfeiertagen ein. Lesen Sie dazu: In diesen Bundesländern gibt es Ausgangssperren.

In Hamburg wird es ab Karfreitag nicht mehr erlaubt sein, zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen.

In Berlin gilt eine solche Regelung ab dem 6. April.

Auch in Bundesländern wie Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg wird die nächtliche Freizügigkeit der Bürger in in Regionen mit einer Inzidenz über 100 stark eingeschränkt.

Ausgangsbeschränkungen sind Teil der „Notbremse“ von Bund und Ländern

Ausgangsbeschränkungen waren als Maßnahme schon im letzten Corona-Beschluss von Bund und Ländern vorgesehen gewesen: Darin heißt es, dass „angesichts des deutlich exponentiellen Wachstums“ in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 weitergehende Maßnahmen umgesetzt werden müssen, zu denen „insbesondere Ausgangsbeschränkungen“ zählen.

Bisher setzen aber nicht alle Bundesländer diese Vereinbarung konsequent um. Das sorgt für Unmut. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) forderten deshalb in einem Brief an ihre Länderkollegen die vereinbarte „Notbremse ohne weiteres Überlegen und Zögern konsequent umzusetzen“. Dazu gehörten eben auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen, so die beiden Politiker.

Corona-Management: Bundesregierung könnte das Kommando übernehmen

Auch die Bundesregierung erhöhte zuletzt den Druck auf die Länder. Angesichts der Öffnungsvorhaben in Bundesländern wie Sachsen-Anhalt und der unvollständigen Umsetzung der Notbremse scheint die Bundesregierung dazu bereit, durch das Infektionsschutzgesetz das Kommando beim Pandemie-Management zu übernehmen. Das deutete auch die Bundeskanzlerin in einem TV-Interview an.

Merkels Drohung wäre laut Rechtsexperten durchaus mit einer Änderung des Gesetzes umsetzbar. Eine Gesetzesänderung müssten allerdings Bundestag und Bundesrat beschließen – auch hier wären also gemäß dem föderalen System die Länder mit im Boot. Bislang ist die nächste Sitzung des Bundestags für Mitte April geplant. In der gleichen Woche wollen die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen erneut mit Merkel über die Pandemie beraten.

Sollte es in weiteren Bundesländer oder gar deutschlandweit zu Ausgangsbeschränkungen kommen, dürfte diese Maßnahme das Leben vieler Menschen stark beeinflussen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Ausgangsbeschränkungen: Welche Ausnahmen gibt es?

Dort, wo in Deutschland bereits nächtliche Ausgangsbeschränkungen gelten, ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch aus triftigen Gründen gestattet. Diese Ausnahmen unterscheiden sich aber von Bundesland zu Bundesland. In allen Corona-Verordnungen der Länder, die Ausgangsbeschränkungen durchsetzen, ist jedoch festgehalten, dass man für medizinische Notfälle und den Arbeitsweg die eigenen vier Wände verlassen darf. Auch die Betreuung oder Pflege von Angehörigen stellt meist einen triftigen Grund dar.

In Niedersachsen, wo es derartige Regelungen für Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 gibt, ist auch der Besuch von Gottesdiensten und ähnlichen religiösen Veranstaltungen erlaubt. Ein Lebensmitteleinkauf zählt hier aber nicht als gewichtiger Grund, die Wohnung zu verlassen. In Hamburg muss deshalb ab Karfreitag der Einzelhandel, inklusive aller Lebensmittelgeschäfte, spätestens um 21.00 Uhr schließen. Auch die Abholung von Speisen in Restaurants ist nur noch bis zu diesem Zeitpunkt möglich, danach darf nur noch ausgeliefert werden.

Viele Bundesländer lassen den Regionen mit hoher Inzidenz bei den Ausgangsbeschränkungen aber einen großzügigen Gestaltungsspielraum. Ob Bewegung oder Gassi gehen mit dem Hund „triftige Gründe“ sind, regelt in Hessen jeder Landkreis selbst. In Niedersachsen wird dagegen nur das Gassigehen als Ausnahme anerkannt. Mecklenburg-Vorpommern definiert „triftige Gründe“ sehr viel detaillierter als andere Länder und nimmt explizit bestimmte Berufsgruppen von der Regelung aus.

Was bedeuten Ausgangsbeschränkungen für private Kontakte?

Ob gemeinsame Spaziergänge oder gegenseitige Besuche durch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen beeinträchtigt werden, ist stark von der landeseigenen Umsetzung abhängig.

So darf sich in Hamburg nachts nur eine Person alleine zur körperlichen Bewegung im öffentlichen Raum aufhalten. In Bayern, wo die Ausgangsbeschränkung erst ab 22.00 Uhr gilt, ist es sogar untersagt, zu spät nach Hause zu fahren: „Das Antreten des Heimwegs von einem fremden Haushalt zählt nicht zu den ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen“, heißt es vom bayerischen Innenministerium. So handhabt es auch Hessen.

In Berlin darf ab dem 6. April nach 21.00 Uhr kein Besuch mehr empfangen werden. Ein Haushalt muss dann unter sich bleiben. Das gilt allerdings nicht für Kinder bis 14 Jahre, Ehe- oder Lebenspartner und gegenüber Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, sowie im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden.

Polizisten kontrollieren die Einhaltung einer nächtlichen Ausgangssperre. (Symbolbild) Foto: Robert Michael / dpa

Ausgangsbeschränkung: So weist man triftige Gründe nach

Die meisten Verordnungen der Länder machen hierzu keine Angaben. Im Text der hessischen Regelung heißt es: „Der triftige Grund ist ausreichend glaubhaft zu machen.“ Grundsätzlich dürfte ein mitgeführter Nachweis Ärger vermeiden.

Um nachzuweisen, dass man sich auf dem Arbeitsweg befindet, ist es hilfreich, eine formlose Bescheinigung vom Arbeitgeber zu haben. Sollte es zu einer Kontrolle kommen, kann der Arbeitnehmer so unkompliziert beweisen, dass er innerhalb der Sperrzeit zum Job unterwegs ist.

Was bedeutet die Corona-Maßnahme für Reisende?

Verhängt ein Bundesland oder ein Landkreis Ausgangsbeschränkungen, so müssen Reisende sich danach richten. Kurz gesagt: Wer mit dem Zug, Bus oder Flugzeug unterwegs ist, muss die Reise so planen, dass er vor Beginn der nächtlichen Ausgangssperre vor Ort ankommt und sein Ziel erreicht.

Ausnahmen gibt es meist nur, wenn eine Verspätung nicht selbst verschuldet ist. So heißt es vom baerischen Innenministerium: „Wer sich unverschuldet (etwa wegen Verspätungen oder Verkehrsbehinderungen bei der Heimfahrt) im Zeitraum der nächtlichen Ausgangssperre noch außerhalb einer Wohnung aufhält, handelt dann nicht ordnungswidrig, wenn er sich nach Auflösung des Staus bzw. Ankunft des Zuges auf schnellstem Weg in die Wohnung begibt.“

Welche Folgen hat ein Verstoß gegen die Regelungen?

Ausgangsbeschränkungen wurden im bisherigen Verlauf der Pandemie in Deutschland nur vorsichtig eingesetzt, da sie eine erhebliche Beschneidung der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger darstellen. Drastisch ist aber nicht nur die Maßnahme an sich, sondern auch die Strafen, die drohen, wenn man die Regeln nicht befolgt.

So kann ein Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre in Bayern schon mal 500 Euro kosten. In Hamburg ist der Preis etwas moderater: Bei Verstößen gegen die Ausgangssperre soll ein Bußgeld von mindestens 150 Euro erhoben werden, kündigte der Innensenator an.

Dritte Welle: Sind Ausgangsbeschränkungen eine sinnvolle Maßnahme?

Strenge Kontaktbeschränkungen gehören einer aktuellen Studie zufolge zu den wirksamsten Corona-Maßnahmen. Das geht aus einer Auswertung von Forschern der Universität Oxford und anderen europäischen Wissenschaftlern hervor, die noch nicht von Fachleuten begutachtet und in einem Fachmagazin veröffentlicht wurde. Die Studie untersuchte, wie stark verschiedene sogenannte nicht-pharmazeutische Interventionen den R-Wert beeinflussen – also inwiefern sie die Verbreitung des Virus bremsen.

Strenge Kontaktverbote, etwa die Begrenzung aller Treffen auf maximal zwei Personen, hat demnach einen sehr großen Effekt und reduziert den R-Wert um geschätzt rund 26 Prozent. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen sind den Forschern zufolge auch eine wirksame Maßnahme, ihr Beitrag zur Reduktion des R-Werts wird auf rund 13 Prozent geschätzt. Die Schließung der Gastronomie liegt mit zwölf Prozent Reduktion in einem ähnlichen Bereich.

Was unterscheidet Ausgangsbeschränkungen eigentlich von einer Ausgangssperre?

Eindeutig lassen sich die beiden Begriffe nicht unterscheiden. Auch in den Verordnungen der Bundesländer wird nicht immer trennscharf damit umgegangen. Anhand der Begrifflichkeit könnte man sagen, dass eine Ausgangsbeschränkung ein wenig lockerer ist als eine Ausgangssperre. Man darf seine Wohnung mit triftigem Grund schließlich noch verlassen. Bei einer Ausgangssperre darf man sich wortwörtlich und im rechtlichen Sinne generell nicht mehr außerhalb einer Wohnung aufhalten.

(mit tma/jule/dpa)