Deutschland hält an Impfstoff von Astrazeneca fest

Deutschland hält weiter am Corona-Impfstoff von Astrazeneca fest. Bislang gebe es keine Hinweise, dass der Todesfall in Dänemark mit dem Impfstoff von Astrazeneca "in kausaler Verbindung steht", teilte das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut mit.