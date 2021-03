Berlin. Nach Berichten über Blutgerinnsel stoppt die Regierung Impfungen mit Astrazeneca. Sie folgt der Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts.

Mehrere Länder – darunter Deutschland – haben die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca ausgesetzt

Bei wenigen Geimpften waren Blutgerinnsel der Hirnvenen aufgetreten

Ob wirklich Astrazeneca die Ursache dafür war, ist jedoch nicht geklärt

Der Stopp der Impfungen mit dem Mittel hat auch Folgen für den Impfgipfel mit Merkel

Es ist ein schwerer Rückschlag im Kampf gegen Corona: In Deutschland werden die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca ausgesetzt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach am Montagnachmittag von einer „reinen Vorsichtsmaßnahme“, die allerdings weitreichende Folgen hat: „Uns allen ist die Tragweite der Entscheidung bewusst“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. „Es wird viel Verunsicherung geben.“

Er wisse, was diese Nachricht bei jemandem auslöse, „der gerade erst geimpft wurde“. Um das Vertrauen in den Impfstoff zu erhalten, müsse man sich nun Zeit geben, die Vorfälle zu klären. Am Ende müsse klar sein, ob der Nutzen einer Impfung mit dem Vakzin den möglichen Schaden überwiege.

Berichte über Blutgerinnsel: Deutschland setzt Astrazeneca-Impfungen aus

Nach neuen Meldungen über Blutgerinnsel der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung hatte sich das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Kontrolle der Impfstoffe zuständig ist, am Montagmittag für einen Stopp der Impfungen ausgesprochen. Betroffen davon sind Erst- und Zweitimpfungen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) werde jetzt entscheiden, ob sich die Vorfälle auf die Zulassung des Vakzins auswirkten, so Spahn. Die EMA selbst teilte am Montagabend mit, ihre Experten würden am Donnerstag über weitere Schritte entscheiden. Bisher sei kein Zusammenhang zwischen Thrombose-Fällen und dem Astrazeneca-Vakzin festgestellt worden.

Impfgipfel soll wegen Astrazeneca-Stopp verschoben werden

Deshalb wird die für Mittwochabend geplante Bund/Länder-Beratung zur weiteren Impfstrategie nun verschoben. Bei der Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder sollte es auch um die Frage gehen, wie die Hausärzte flächendeckend in den Impfabläufen berücksichtigt werden können.

In den Praxen sollte dabei insbesondere der Impfstoff von Astrazeneca zum Einsatz kommen. Dieser hat unter anderem den Vorteil, einfacher gelagert werden zu können, weil er nicht so stark gekühlt werden muss wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Astrazeneca: Spahn spricht von sieben bekannten Fällen

Die meisten Bundesländer setzten die Impfungen sofort aus. In Berlin wurden etwa vorübergehend zwei Corona-Impfzentren an den früheren Flughäfen Tegel und Tempelhof geschlossen, die Impfungen des Klinikpersonals wurden ebenso ausgesetzt wie das Pilotprojekt für Impfungen durch niedergelassene Ärzte. In Deutschland sind bislang rund 1,6 Millionen Dosen verimpft worden.

Spahn sprach von sieben Fällen, bei denen es zu Gerinnseln der Hirnvenen gekommen sei. „Es geht um ein sehr geringes Risiko – aber falls es tatsächlich im Zusammenhang mit der Impfung stehen sollte, um ein überdurchschnittliches Risiko“, so der Minister.

Wer den Astrazeneca-Impfstoff erhalten hat und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlt, zum Beispiel starke und anhaltende Kopfschmerzen hat oder punktförmige Hautblutungen beobachtet, sollte laut Paul-Ehrlich-Institut unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Mehrere andere Länder setzen die Impfungen ebenfalls aus

Verschiedene andere europäische Länder verzichten bis auf weiteres ebenfalls auf Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff. Am Montag entschied Portugal, die Impfungen als "Vorsichtsmaßnahme" zu pausieren, wie die Leiterin der Gesundheitsbehörde, Graça Freitas, mitteilte. Mit der gleichen Begründung stoppte auch Lettland die Impfungen mit Astrazeneca - zeitlich befristet auf zwei Wochen.

Auch Frankreich setzte am Montag die Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin aus. Man wolle den Impfstoff bis zur Einschätzung der EMA nicht mehr verwenden, erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Auch er sprach von einer „Vorsichtsmaßnahme“. Es bestehe indes die Hoffnung, dass die Impfungen mit Astrazeneca schnell wieder aufgenommen werden könnten.

Am vergangenen Donnerstag hatte zunächst Dänemark die Impfungen mit dem Vakzin ausgesetzt. Es folgten Norwegen, Island sowie die EU-Länder Bulgarien, Irland, Luxemburg, Slowenien, Zypern und die Niederlande. Zuvor waren einzelne Fälle in Dänemark und Norwegen bekannt geworden, in denen schwere Blutgerinnsel nach der Verabreichung des Mittels auftraten.

Österreich: Gerinnungsstörungen nach Astrazeneca-Impfung

Italien und Spanien stoppten am Montag ebenso die Verabreichung des Impfstoffes von Astrazeneca landesweit. Die Regierung in Rom will ebenfalls die Entscheidung der EMA abwarten; Madrid erklärte, der Impfstoff werde mindestens zwei Wochen nicht mehr eingesetzt. In Italien waren in der vergangenen Woche und am Wochenende Menschen gestorben, die zuvor mit dem Vakzin geimpft worden waren.

Bereits am Montag hatte Österreich die Impfungen mit einer bestimmten Charge des Astrazeneca-Impfstoffs gestoppt, nachdem eine 49-jährige Krankenpflegerin wenige Tage nach ihrer Impfung gestorben war. Bei der Frau waren schwere Gerinnungsstörungen aufgetreten. Zwei weitere Geimpfte bekamen eine Thrombose, eine 35-Jährige erlitt eine Lungenembolie. Auch Estland, Litauen und Rumänien stoppten die Impfungen mit bestimmten Chargen des Impfstoffs.

Impf-Stopp dürfte Zweifel an Astrazeneca verstärken

Der vorläufige Impf-Stopp für Astrazeneca dürfte die verbreitete Skepsis gegenüber dem mit der Uni Oxford entwickelten Vakzin noch verstärken. Nach Klagen über starke Impfreaktionen hatten viele medizinische Fachkräfte eine Impfung abgelehnt. Die EMA erklärte darüber hinaus am vergangenen Freitag, dass schwere allergische Reaktionen auf die Liste der Nebenwirkungen des Astrazeneca-Impfstoffs aufgenommen werden müssten.

Zudem litt der Ruf des Vakzins darunter, dass seine Schutzwirkung Studien zufolge mit 70 Prozent nicht so hoch ist wie bei den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna mit mehr als 90 Prozent. Das Vakzin war in Deutschland zunächst nur für unter 65-Jährige zugelassen worden. Grund dafür war, dass zunächst zu wenige Studiendaten zur Wirksamkeit für Ältere vorlagen. Mittlerweile ist der Impfstoff aber für alle Erwachsenen zugelassen.

Auch der Mediziner und SPD-Politiker Karl Lauterbach äußert sich ähnlich auf Twitter. „EMA hat nach AstraZeneca Impfung 22 Thrombembolien bei 3 Millionen Geimpften gefunden", schrieb er dort. Und weiter: „Das entspricht der Rate ohne Impfung. Es ist richtig, das weiter zu untersuchen. Aber Impfstopp war falsch. Ausgesetzte Impfung ist für viele tödlich, die jetzt verzichten.“

EMA hat nach AstraZeneca Impfung 22 Thrombembolien bei 3 Millionen Geimpften gefunden. Das entspricht Rate ohne Impfung. Es ist richtig, das weiter zu untersuchen. Aber Impfstopp war falsch. Ausgesetzte Impfung ist für viele tödlich, die jetzt verzichten. https://t.co/M9PhAyYFhg pic.twitter.com/AoRaPODJv7 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 11, 2021

Astrazeneca: Das Unternehmen äußert sich zum Impf-Stopp

Astrazeneca betonte, die Analyse von mehr als zehn Millionen Fällen habe „keinerlei Beweis für ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie oder Thrombose" ergeben. Mitentwickler Andrew Pollard, Leiter der Oxford Vaccine Group, erklärte am Montag, es gebe „sehr beruhigende Beweise“, dass das Vakzin in Großbritannien – bislang sein Haupteinsatzgebiet in Europa – nicht zu einer Zunahme von Blutgerinnseln geführt habe.

Auch die dänische Behörde betonte, es sei gut dokumentiert, dass das Mittel sowohl sicher als auch effektiv ist. Wichtig sei zu unterstreichen, dass man den Astrazeneca-Impfstoff nicht ablehne, die Verabreichung lediglich aussetze. Allerdings müsse auf Berichte zu möglichen ernsthaften Nebenwirkungen reagiert werden. Nach einer zweiwöchigen Verabreichungspause werde man sehen, wie man weiter vorgeht.

(dpa/afp/jule/bef/day/te)