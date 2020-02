Berlin Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Woher kommen die sieben Wochen Verzicht bis Ostern? Und was bedeuten sie heute noch?

Der Aschermittwoch ist ein guter Tag für gute Vorsätze. Denn am Tag nach dem bunten Karnevalstreiben beginnt - zumindest in den westlichen Kirchen - die Fastenzeit. Wie wäre es mit 40 Tagen ohne Alkohol? Ohne Fleisch? Ohne Süßes? Manche verzichten auf den Fernseher, andere ganz auf Zucker oder Zigaretten.

Fastenzeit - Wo hat sie ihren Ursprung?

Die sieben Wochen von Aschermittwoch bis Karfreitag beziehen sich auf die Heilige Schrift – in Erinnerung an Jesus, der einer biblischen Erzählung zufolge 40 Tage fastend in der Wüste verbrachte. Christen sollen sich in dieser Zeit auf das Osterfest vorbereiten, das auf die Fastenzeit folgt.

Der Verzicht, etwa auf Fleisch oder Alkohol, gilt dabei als äußeres Zeichen von Buße und Besinnung. „Die Fastenzeit ist die Zeit, Nein zu sagen“, sagt Papst Franziskus. In der katholischen Kirche wird die Fastenzeit auch als "österliche Bußzeit" bezeichnet.

Wie lange dauert die Fastenzeit 2020?

Die Fastenzeit beginnt in diesem Jahr am Mittwoch, 26. Februar, und endet am Donnerstag, 9. April. Ihren Höhepunkt erreicht die Fastenzeit aber erst danach: Am Karfreitag, an dem der Kreuzigung Jesu gedacht wird.

Die Dauer von „vierzig Tagen“ wird eher als symbolische und weniger als mathematische Größe verstanden. Ursprünglich – so etwa in Rom gegen Ende des 4. Jahrhunderts – soll das Fasten am 6. Sonntag vor Ostern begonnen zu haben, es endete am 40. Tag, dem Gründonnerstag.

Fastet man an allen Tagen?

Nein, die Sonntag gelten in der Fastenzeit nicht als Fastentage.

40 Tage Fasten - Ist es also egal, worauf man verzichtet?

Mit dem Rauchen aufzuhören, ist mühsam. Ein Verzicht von 40 Tagen kann aber ein guter Anfang sein. Foto: dpa

Die Abwendung vieler Menschen von Glauben und Kirche hat dazu geführt, dass der ursprüngliche Gedanke des Fastens, also die Buße durch Einschränkungen bei Essen und Trinken, immer mehr in den Hintergrund gerückt ist.

So mancher nutzt die Fastenzeit beispielsweise, um den nächsten Diät-Versuch zu starten. Das hat dann aber weniger mit Besinnung als vielmehr mit der ersehnten Kleidergröße zu tun.

Was sagen die Kirchen dazu?

Auch mit "Digital Detox", also dem Verzicht auf Smartphone und Co. lässt sich Fasten. Foto: dpa

Die Kirchen versuchen, mit neuen Fastentrends wieder mehr Menschen zu erreichen. Jugendliche sollen das Smartphone beiseite legen, Familien den Fernseher ausgeschaltet lassen, Pendler Fahrrad statt Auto benutzen. Letzteres nennt sich dann „Klimafasten“.

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat sich für die Fastenzeit 2018 das Motto „Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen“ ausgedacht – die Gläubigen sollen sich während der Fastenzeit „nicht wegducken“. Und danach?

Was hat es mit dem Aschekreuz auf sich?

In der katholischen Kirche zeichnet der Priester am Aschermittwoch ein Aschekreuz auf die Stirn der Gottesdienstbesucher. Dieses Kreuz gilt als Symbol der geistigen Reinigung und der Vergänglichkeit. In der Alten Kirche wurden die Büßer am Aschermittwoch öffentlich mit Asche bestreut. Seit dem 10. Jahrhundert hat sich dann das Ritual des Aschekreuzes durchgesetzt.