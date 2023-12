Arztbesuch Gesundheitskarte vor Aus? Was sich ab 2024 ändern wird

Berlin. Ab dem 1. Januar können alle Krankenversicherte eine sogenannte Gesundheits-ID beantragen. Was das bringt und wie es funktioniert.

Die Gesundheitskarte ist beinahe für jeden Arztbesuch Voraussetzung

Wie wichtig die Karte ist, merkt man spätestens dann, wenn man sie mal vergessen hat

Künftig haben es Patienten leichter: Denn die sogenannte Gesundheits-ID soll bald kommen. Was sich ab 2024 beim Arztbesuch ändert

Sie gehört für die allermeisten Menschen in die Brieftasche, genauso wie der Personalausweis oder die Bankkarte: Die Rede ist von der Gesundheitskarte. Doch schon bald könnte sie obsolet werden. Denn: Stattdessen können alle Krankenversicherte ab dem kommenden Jahr bei ihrer Versicherung eine sogenannte Gesundheits-ID beantragen. Diese digitale Erneuerung soll künftig einige Prozesse einfacher machen. Unter anderem könnten sie das Vorzeigen der Gesundheitskarte beim Arzt ersparen.

Bereits jetzt bieten einige Krankenkassen eine solche Gesundheits-ID an, jedoch noch freiwillig. Ab dem 1. Januar 2024 sind sie dazu verpflichtet, diese Funktion ihren Versicherten bereitzustellen. Wer jedoch weiterhin seine Gesundheitskarte nutzen will, kann dies auch tun.

Gesundheitskarte: Diese Funktionen soll künftig die Gesundheits-ID übernehmen

Zudem können Versicherte mit der Gesundheits-ID folgende Funktionen etwa auf dem Smartphone nutzen:

E-Rezepte laden

elektronische Patientenakte einsehen

ab 2026 zum Ausweisen beim Arzt nutzen

„Dies ist ein wesentlicher Schritt in die kartenunabhängige Zukunft der Telematikinfrastruktur (TI)“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (Gematik). Genutzt werden soll das Ganze über eine App. Dies solle laut der Gematik ähnlich funktionieren wie etwa beim Online-Banking.

So soll die Gesundheits-ID vor Missbrauch geschützt werden

Auf der Internetseite der AOK heißt es dazu: „Die Gesundheits-ID ist Ihre digitale Identität im Gesundheitswesen, mit der Sie einfach und sicher elektronische Gesundheitsanwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA) nutzen.“ Versicherte etwa bei der AOK können ihre Gesundheits-ID über die eigene „AOK Mein Leben“-App erstellen. Die Gesundheits-ID ist ein Code aus insgesamt sechs Stellen, den sie selbst erstellen können.

Sorgen um einen möglichen Missbrauch sollen Versicherte sich dabei nicht machen müssen. Über eine sogenannte 2-Faktor-Authentifizierung soll diese Funktion davor geschützt werden, so die Gematik. „Möchte der Versicherte zum Beispiel seine E-Rezept-App nutzen, muss er dies in den meisten Fällen über die Online-Ausweisfunktion seines Personalausweises machen oder über seine elektronische Gesundheitskarte mit zugehöriger PIN.“

Digitalisierung: So sollen möglichst viele Menschen erreicht werden

Weiter heißt es, dass die Gematik zusammen mit den Krankenkassen daran arbeite, die Anmeldung möglichst komfortabel zu gestalten, um möglichst viele Menschen zu erreichen — etwa durch das Verzichten der Karte bei der Anmeldung oder mittels biometrischer Merkmale. Laut Jens Baas, dem Vorstandsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse, sei es entscheidend dafür, dass sich digitale Anwendungen wie die elektronische Patientenakte oder das E-Rezept durchsetzen, dass sie einen vergleichbaren Service bieten wie kommerzielle Apps.

„Digitale Anwendungen im Gesundheitswesen kommen nur zum Fliegen, wenn sie einfach zu handhaben sind“, so Baas. Da die Gesundheits-ID künftig die Eingangstür zu allen digitalen Services im Gesundheitswesen sein soll, sei es laut Baas „immens wichtig“ hier von Beginn an auf ein komfortables Verfahren zu setzen. Positive Beispiele aus Nachbarländern würden zeigen, dass mehr Menschen digitale Lösungen nutzen, wenn der Zugang so einfach wie möglich ist.

