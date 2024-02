Berlin. Eine gebürtige Iranerin ist neue Miss Germany. Online sorgt das für reichlich Hass und Hetze. Doch es gibt auch positive Kommentare.

Der Titel „Miss Germany“ geht in diesem Jahr an Apameh Schönauer. Die gebürtige Iranerin ist 39 Jahre alt und setzte sich bei der Gala im Europa-Park Rust (Baden-Württemberg) am Wochenende gegen acht Mitbewerberinnen durch. Im Alter von sechs Jahren kam Schönauer mit ihrer Mutter nach Deutschland. Jetzt erhält sie den „Female Leader Award“, der 25.000 Euro Prämie und einen Vertrag mit den Miss Germany Studios beinhaltet.

Die 39-Jährige arbeitet als Architektin in Berlin und kämpft für Frauenrechte. Sie ist Gründerin des Netzwerks Shirzan, das sich für unterdrückte Frauen einsetzt. Schönauer will ihren Titel nun auf diesem Themengebiet nutzen: Sie erklärte, sie wolle sich „mit der Sichtbarkeit und Reichweite von Miss Germany für Vielfalt einsetzen, starke Frauen in allen Lebensbereichen unterstützen und die unerschütterliche Stärke feiern, die in jedem von uns steckt“.

Miss Germany 2024: Nicht nur gegen die Siegerin gibt es einen rassistischen Shitstorm

Zahlreiche Menschen waren angesichts der Wahl der diesjährigen Gewinnerin euphorisch, im Internet kam aber auch unschöne Kritik auf. „Heute muss man ja schon froh sein, wenn Miss Germany kein Kerl ist“, schrieb eine Nutzerin. Auf dem Netzwerk X (ehemals Twitter) hagelte es außerdem zahlreiche rassistische Kommentare. Ein Nutzer urteilte: „Wir sehen hier nicht etwa die unbestreitbar ‚schönste Frau Deutschlands‘ – medial verkauft als angebliche Miss Germany – sondern den erneut unschönen Versuch einer ‚politisch-korrekt‘ verordneten kulturellen Aneignung.“

Ein Dritter schrieb: „Beinahe wäre die auf den Rollstuhl angewiesene Dinslakenerin die schönste Frau Deutschlands geworden. Aber gegen Multikulti hatte auch sie keine Chance.“ Auch die Zweitplatzierte Adwoa Awuah (22) aus Essen wurde im Internet Opfer von Rassismus. Ein Kommentar lautete: „Also Platz drei muss doch an einen Regenbogenmenschen gegangen sein, oder?“

Andere User jubeln über die neue Miss Germany – doch der Wettbewerb selbst wird kritisert

Es gibt aber auch gegenteilige Kommentare, viele Menschen sind begeistert von Apameh Schönauer als neue Miss Germany. So gab es viel positives Feedback auf X: „Kann mir jemand erklären (möglichst ohne Verweis auf die alten Germanen, König Otto den Großen oder die Nürnberger Rassegesetze), was genau jetzt eigentlich das Problem mit der neuen Miss Germany sein soll? Die sieht doch fesch aus“, lautete einer der Kommentare.

Und auch das negative Feedback und die rassistischen Kommentare selbst waren Gegenstand der Debatte. So schrieb ein Nutzer: „Warum sollte eine 39-jährige, im Iran geborene Architektin, Mutter zweier Kinder und seit 33 Jahren in Deutschland lebende Frau nicht Miss Germany werden? Verstehe viele der heutigen kritischen (und teils ziemlich ätzenden) Postings auf X nicht. Wirklich nicht“

Ein weiterer Nutzer schrieb: „Jetzt lasst doch die Miss Germany. Die Frau hat niemandem was getan und hat nicht die Regeln gemacht. Sie hat sich auch nicht selbst gewählt. Ich finde es ziemlich mies, eine unschuldige Person durch fiese Kommentare mit Sche*ße zu bewerfen. SIE hat sich nicht gewählt.“

Auch der Miss-Germany-Wettbewerb selbst erntete jedoch Kritik: „Man regt sich wirklich darüber auf, wer Miss Germany geworden ist? Und nicht darüber, dass es die Veranstaltung überhaupt noch gibt? Und warum darf man ‚Fräulein‘ überhaupt noch sagen? Fragen über Fragen...“, lautete ein Kommentar. Der Contest passe nicht mehr zur heutigen Zeit und sei völlig überholt, so der Tenor.