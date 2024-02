Aachen. Ein Linienbus ist in Aachen von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Mehrere Personen wurden verletzt, die Ursache ist unklar.

Ein Linienbus ist am späten Sonntagnachmittag in Aachen von der Straße abgekommen und gegen eine Bushaltestelle und eine Hauswand gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, sei derzeit noch unklar, warum der Bus im Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam.

Busunfall in Aachen: Busfahrer und fünf Fahrgäste müssen ins Krankenhaus

Insgesamt wurden zwölf Fahrgäste und der Busfahrer verletzt. Sieben Personen konnten nach medizinischer Ersthilfe bereits vor Ort entlassen werden. Der Fahrer und fünf Fahrgäste wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall am Sonntagnachmittag entstand hoher Sachschaden, unter anderem an der Wand des betroffenen Gebäudes. Die Unfallstelle wurde für mehrere Stunden gesperrt.

(dpa/lnw)