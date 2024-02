Castrop-Rauxel. Für NRW gibt es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Unwetter-Warnung. Vorsorglich wurden zwei Flüchtlingsunterkünfte geräumt.

Eine Notunterkunft in Castrop-Rauxel ist am Donnerstag wegen einer Sturm-Warnung evakuiert werden. Von den 946 dort gemeldeten Flüchtlingen wurden etwa 500 angetroffen. Sie seien mit Bussen in die nahe nahegelegene Europahalle gefahren worden, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung Münster.

Diese wie auch eine weitere Unterkunft in Dorsten bestünde aus Leichtbauhallen, die bis zu Windstärke 8 sicher seien, erläuterte der Sprecher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den späteren Abend aber sturm- oder orkanartige Böen bis Windstärke 11 angekündigt. Deshalb habe man sich vorsichtshalber für die Räumung der Hallen entschieden.

In Dorsten wurde deshalb ebenfalls eine Unterkunft mit rund 800 registrierten Menschen evakuiert. Die am Abend Anwesenden seien vorläufig unter anderem in einer Sporthalle und einer Kirche untergekommen. (dpa)

