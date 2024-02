Eine Attacke, bei der mehrere Schüler des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums in Wuppertal-Elberfeld verletzt worden sind, löste am Donnerstag, 22. Februar 2024, einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten aus. Die Schule wurde evakuiert, Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonal in Sicherheit gebracht. Der mutmaßliche Täter sei gefasst worden, hieß es. Auch er sei verletzt. © dpa | Roberto Pfeil