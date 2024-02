Konstanz/Gelsenkirchen/Hagen. Vier Männer (22 bis 38 Jahre alt) aus dem Raum Gelsenkirchen und Hagen sitzen in U-Haft. Sie sollen für 21 Einbrüche verantwortlich sein.

Nach einer bundesweiten Serie von Firmeneinbrüchen mit einem Millionenschaden haben Ermittler vier Tatverdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Täter gehörten einer bundesweit agierenden rumänischen Bande aus Nordrhein-Westfalen an, wie die Polizei in Konstanz und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Dienstag mitteilten. 21 Einbrüche hätten der Bande zugeordnet werden können. Die Männer im Alter zwischen 22 und 38 Jahren wurden in Untersuchungshaft genommen.

Gesamtschaden bei mehreren Millionen Euro

Hintergrund der Ermittlungen waren demnach zwei Einbrüche bei Metallfirmen im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg ab November 2023. Gestohlen wurden dort Buntmetall und hochwertige Werkzeuge im Wert von mehr als einer Million Euro. Im Zuge der Ermittlungen rückten die vier Verdächtigen in den Fokus.

Die Ermittlungen erbrachten dann Hinweise, dass die Bande aus dem Raum Gelsenkirchen und Hagen für bundesweit 21 Firmeneinbrüche verantwortlich sein könnte. Der Gesamtschaden soll sich auf mehrere Millionen Euro belaufen. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)