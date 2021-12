Investoren um Millionen Euro geprellt: Razzia gegen Betrüger

Köln/Düsseldorf. Verdächtige sollen 107 Investoren mit falscher Internetseite um rund sechs Millionen Euro geprellt haben. Die Anleger sind ihr Geld los.

Die Staatsanwaltschaft Köln ist am Dienstag mit einer Razzia gegen mutmaßliche Millionenbetrüger vorgegangen. Es würden vier Wohnungen in Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Ostheim vor der Rhön durchsucht, teilten die Ermittler mit. Die Beschuldigten in dem Verfahren sollen seit mindestens fünf Jahren auf einer Internetseite Aktienhandel vorgetäuscht haben. Zur genauen Zahl der Beschuldigten machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Dabei sollen sie 107 bislang ermittelte Investoren um rund sechs Millionen Euro geprellt haben. Die abgebildeten Aktienkurse seien so manipuliert worden, dass die Investoren keine Gewinnchancen hatten und letztlich einen Totalverlust hinnehmen mussten. Die Einsatzmaßnahmen dauerten am Vormitag noch an. Weitere Details werden Staatsanwaltschaft und Polizei frühestens am Nachmittag veröffentlichen. (afp/dpa/red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama