Neapel/Berlin Zuletzt ist es um den Supervulkan Campi Flegrei in Neapel ruhiger geworden. Doch der Schein trügt offenbar, wie eine Analyse zeigt.

Unter Neapel liegt mit den Phlegräischen Feldern ein Supervulkan

Zuletzt wurde ein Ausbruch befürchtet. Es gab mehrere stärkere Erdbeben, zudem hebt sich der Boden über dem Vulkan an

Einer Analyse zufolge könnte der Ausbruch schneller als bislang befürchtet kommen. Aber es gibt Zweifel

In den vergangenen Wochen ist es um die Phlegräischen Felder in Neapel in Italien ruhiger geworden. Wochenlang hatten zum Teil größere Erdbeben für Angst in der Millionenmetropole gesorgt, ein Ausbruch des Supervulkans könnte womöglich kurz bevorstehen. Doch die derzeitige Ruhe scheint trügerisch zu sein, wie eine neue Analyse von italiensichen Behörden zeigt.

Bislang beobachteten Forscher des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV), dass sich die Erde rund um die direkt auf dem Supervulkan liegende Hafenstadt Pozzuoli anhebt, weil Gase aus den Tiefen des Vulkans nach oben aufsteigen. Dass gleichzeitig auch Magma an dieser Entwicklung beteiligt ist, hatten die Behörden und Wissenschaftler aber verneint. Doch diese Einschätzung hat sich nun geändert, wie italienische Medien berichten.

Supervulkan in Neapel: Nicht nur Gase heben den Boden an

Demnach beruft sich der italienische Zivilschutz auf Einschätzungen der Kommission hinsichtlich großer Risiken: Neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist nun doch Magma an der aktuellen bradyseismischen Krise beteiligt, die eine Anhebung des Bodens rund um die Gegend des Supervulkans nach sich zieht. Die Behörden haben deshalb nicht nur eine intensivere Beobachtung der vulkanischen Aktivitäten rund um die Campi Flegrei angeordnet. Auch könnte eine Erhöhung der Warnstufe von Gelb auf Orange in Rot in Erwägung gezogen werden, sollte die Krise anhalten oder sich sogar noch verschlimmern.

Der italienische Minister für Zivilschutz, Nello Musumeci, erklärte, dass sich die Bürgerinnen und Bürger Neapels auf mögliche neue Präventionsmaßnahmen vorbereiten müssen, insbesondere in der roten Zone, dem Gebiet mit dem höchsten Risiko. In dieser Zone leben etwa 500.000 Menschen. Im Falle eines Alarms wäre die einzige Schutzmaßnahme eine präventive Evakuierung der Bevölkerung. Die Alarmstufe Gelb für die Campi Flegrei gilt seit 2012. Insgesamt gibt es vier Alarmstufen, die von Grün bis Rot reichen. Seit 2006 hat sich der Boden über dem Supervulkan um fast zwei Meter angehoben.

Name Campi Flegrei (Phlegräische Felder) Lage Westlich von Neapel, Italien Typ Supervulkanische Caldera Bedeutende Eruptionen Campanian Ignimbrite (vor 39.000 Jahren), Neapolitan Yellow Tuff (vor 15.000 Jahren) Größe 13 km breit Historische Bedeutung Zwei massive Eruptionen führten zum Kollaps der Caldera

Campi Flegrei: Das bedeuten die Warnstufen

Eine mögliche Erhöhung der Alarmstufe geht einher mit einer veränderten Einschätzung, wann ein Ausbruch der Phlegräischen Felder bevorstehen könnte. Das bedeuten die unterschiedlichen Warnstufen der Supervulkans:

Grün (Livello Verde) : Keine unmittelbare Gefahr. Der Vulkan befindet sich in einem normalen, ruhigen Zustand. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird.

: Keine unmittelbare Gefahr. Der Vulkan befindet sich in einem normalen, ruhigen Zustand. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird. Gelb (Livello Giallo) : Der Vulkan zeigt erhöhte Aktivität, die auf eine mögliche Veränderung im Verhalten hinweist. Diese Stufe bedeutet nicht, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, aber es könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich der Vulkan in einem Zustand befindet, der innerhalb von Monaten oder Jahren zu einem Ausbruch führen könnte.

: Der Vulkan zeigt erhöhte Aktivität, die auf eine mögliche Veränderung im Verhalten hinweist. Diese Stufe bedeutet nicht, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, aber es könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich der Vulkan in einem Zustand befindet, der innerhalb von Monaten oder Jahren zu einem Ausbruch führen könnte. Orange (Livello Arancione) : Diese Stufe deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs gestiegen ist und ein Ausbruch möglicherweise innerhalb von Wochen oder Monaten stattfinden könnte. Die genaue Zeitspanne kann nicht genau vorhergesagt werden, aber die Behörden würden sich auf eine erhöhte Alarmbereitschaft begeben und Vorbereitungen für eine mögliche Evakuierung treffen.

: Diese Stufe deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs gestiegen ist und ein Ausbruch möglicherweise innerhalb von Wochen oder Monaten stattfinden könnte. Die genaue Zeitspanne kann nicht genau vorhergesagt werden, aber die Behörden würden sich auf eine erhöhte Alarmbereitschaft begeben und Vorbereitungen für eine mögliche Evakuierung treffen. Rot (Livello Rosso): Ein Ausbruch steht unmittelbar bevor oder findet bereits statt. Die Zeitspanne für diese Stufe ist sehr kurz, oft nur Tage oder Stunden. Es ist sofortiges Handeln erforderlich, um die Sicherheit der Menschen in den betroffenen Gebieten zu gewährleisten.

Ob der Supervulkan tatsächlich ausbricht oder ob es sich beim Anheben des Bodens um eine für den Supervulkan typische Bewegung handelt, kann kein Forscher mit Sicherheit vorhersagen. Die Bürgermeister von Neapel, Pozzouli und Bacoli sorgen sich unterdessen um die Folgen der Risikokommunikation, insbesondere für eine der wichtigsten Einnahmequellen in der Region: den Tourismus. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben die drei Bürgermeister: „Wir müssen darauf achten, wie wir Begriffe verwenden, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen, sondern um ein korrektes Risikobewusstsein zu schaffen.“

Wie schwierig diese Herausforderung ist, zeigen die folgenden Sätze des Vulkanologen Giuseppe Mastrolorenzo vom INGV: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir entweder einen Fehlalarm haben oder, noch schlimmer, dass wir die Evakuierung verzögern und uns vielleicht schon in einer begonnenen Eruption befinden.“

Wichtige Fragen und Antworten: Was sind die Campi Flegrei?

Die Campi Flegrei, auch bekannt als Phlegräische Felder, sind eine große Region von supervulkanischen Calderas westlich von Neapel, Italien.

Was macht die Phlegräischen Felder zu einem "Supervulkan"?

Ein Supervulkan hat eine Magmakammer, die tausendmal größer ist als die eines konventionellen Vulkans. Dies ermöglicht die größten und voluminösesten Eruptionen auf der Erde. Die Caldera der Phlegräischen Felder wurde vor 39.000 Jahren gebildet und gilt in der Geologie als eine der größten Eruptionen in der Geschichte.

Was ist das Besondere an der geologischen Aktivität der Campi Flegrei?

Die Phlegräischen Felder sind bekannt für ein Phänomen namens "Bradyseismus", bei dem es zu einem abwechselnden Anheben und Absinken des Bodens innerhalb der Caldera kommt. In den letzten 300 Jahren gab es mehrere dramatische Anhebungsphasen, von denen eine 1538 in einer Eruption gipfelte.

Welchen Status haben die Phlegräischen Felder heute?

Die Campi Flegrei wurden 2003 zum regionalen Park erklärt. Sie sind ein komplexes vulkanisches Gebiet, das aus einem Netzwerk von Kratern und hydrothermalen Merkmalen besteht.

