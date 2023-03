Kairo/Berlin. In der Cheops-Pyramide von Gizeh in Ägypten haben Forscher eine bisher unbekannte Kammer entdeckt. Der Fund ist äußerst bedeutsam.

Die Archäologie ist für viele Menschen ein faszinierendes Thema. Von Mumien über Schätze bis zu bisher unerreichten Orten – viel davon zeugt von einer längst vergangenen Zeit. Von großen Kulturen und herausragenden Leistungen – Dinge, die wir uns heute vielleicht gar nicht mehr richtig vorstellen können. In Ägypten werden immer wieder sensationelle Funde aus der Zeit der Pharaonen gemacht. Die Hochkultur war bekannt für ihre prächtigen Pyramiden und Tempel – noch heute locken diese viele Touristen in das Land am Nil.

Ägypten: Forscherteam entdeckt mysteriöse Kammer im Inneren der Pyramide von Cheops

Neben Tempeln und Grabkammern zählen in Ägypten primär auch Mumien zu den sensationellen Funden. Erst vor ein paar Wochen haben Forscher eine Mumie aus Ägypten durchleuchtet – und dabei eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Nicht weniger sensationell ist das erst vor Kurzem entdeckte fast 3500 Jahre alte Grab in Luxor. Wer wurde hier bestattet? Erste Hinweise dazu liegen vor – im eben verlinkten Beitrag berichten wir hierüber. Doch aktuell sorgt ein völlig neuer Fund in Ägypten für Aufsehen. Es geht um eine bislang unbekannte Kammer in der Cheops-Pyramide.

Name Cheops-Pyramide Befindet sich in Pyramiden von Gizeh Besteht aus Kalkstein, Granit, Basalt und Mörtel Funktion Grabkammer und Denkmal Höhe 138 Meter

Die "Große Pyramide von Gizeh" zählt zu den bekanntesten Attraktionen in Ägypten und ist eines der sieben Weltwunder der Antike. Im 26. Jahrhundert vor Christus wurde das spektakuläre Bauwerk für Pharao Cheops erbaut und war über 3.800 Jahre lang das höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt. Viele Kammern und unterschiedliche Gänge prägen die Pyramide – nun hat ein Forscherteam eine bisher unbekannte Kammer entdeckt. Die wurde bislang nur aufgrund von Messdaten vermutet.

Forscher der TU München in Ägypten: Fund in der Cheops-Pyramide – Experte äußert sich

Als Teil des internationalen Forschungsteams "ScanPyramids" konnten Forscher der "Technischen Universität München" (TUM) die Existenz der Kammer zweifelsfrei nachweisen. Der Hohlraum befindet sich über dem ursprünglichen Eingang der Pyramide – dieser ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Erste Anhaltspunkte für die Existenz der bislang unbekannten Kammer hatte es schon 2016 aufgrund von Messdaten gegeben, heißt es in der Mitteilung der TUM zum Fund in der Cheops-Pyramide. Dank "Methoden der zerstörungsfreien Prüfung" gibt es endlich Gewissheit.

Professor Christian Grosse vom Lehrstuhl für zerstörungsfreie Prüfung der TUM erklärt die Methode: "Die Pyramiden gehören zum Weltkulturerbe. Daher müssen wir bei der Untersuchung besonders vorsichtig vorgehen, damit keine Beschädigungen entstehen." An der Cheops-Pyramide habe man deshalb mit Radar- und Ultraschallmessgeräten gearbeitet – diese arbeiten zerstörungsfrei und teilweise sogar kontaktfrei. Auch endoskopischen Kameras waren in der Cheops-Pyramide in Ägypten im Einsatz – und lieferten erstaunliche Bilder wie dieses:

Bislang war diese Kammer nur eine auf Messdaten beruhende Vermutung, nun lässt sich ihre Existenz aber bestätigen. Foto: ScanPyramids/Pressebild

Entdeckung in Cheops-Pyramide: Forscher begeistert – das macht den Fund so bedeutsam

Das Forscherteam hat zwischen den Steinen des Chevrons – einer massiven Steinkonstruktion – eine Lücke für die Einführung der Geräte gefunden. Das Endoskop mit einer Kameralinse bestätigte den sensationellen Fund. "Einen Hohlraum in einer Pyramide zu entdecken, ist schon etwas Besonderes – aber dass diese Kammer groß genug ist, um mehrere Menschen aufzunehmen, das macht es noch viel bedeutender", fasst Professor Grosse die Entdeckung in der Cheops-Pyramide in Ägypten zusammen.

Die exakte Größe der bislang unbekannten Kammer in der Pyramide von Cheops ist noch weitgehend unbekannt. Die mysteriöse Kammer soll aber größer sein als bislang vermutet. Messdaten lassen auf einen mindestens fünf Meter langen Korridor schließen – diese Länge soll der Hohlraum ersten Schätzungen zufolge aber deutlich überschreiten. Im Inneren der Kammer sind den Forschern zufolge keine Fußspuren oder ähnliche Hinweise auf menschliche Aktivitäten zu sehen. Den sensationellen Fund hat daher lange niemand zu Gesicht bekommen.

Using #endoscopy and #ultrasound, researchers discovered a new chamber in the Great #Pyramid of #Giza. 🔎 The room has probably not been seen by humans for around 4,500 years: https://t.co/PL9kaU71lm#archeology @ed_tum



📷ScanPyramids — TU München (@TU_Muenchen) March 2, 2023

Ägypten: Uralte Kammer in Cheops-Pyramide erstaunt – seit rund 4.500 Jahren unbekannt

Die Forscher vermuten: Die Kammer in der Cheops-Pyramide hat seit rund 4.500 Jahren kein Mensch mehr betreten. Zum Zweck dieser nun entdeckten Kammer in Ägypten können die Experten noch keine Aussagen machen. Das werde weitere Forschungsarbeit in Anspruch nehmen, heißt es dazu in der TUM-Mitteilung. Der bestätigte Fund bekräftige aber die Notwendigkeit der weiteren Untersuchung von ägyptischen Pyramiden. Dabei sollten auch unterschiedliche Prüftechniken und -verfahren zum Einsatz kommen – so das Fazit der Forscher.

Diese Prüftechniken und -verfahren sowie die Digitalisierung grundsätzlich ermöglichen immer tiefere Einblicke in die Zeitgeschichte. So konnte etwa vor einiger Zeit eine Operation an einem 3.500 Jahre alten Schädel aus der Bronzezeit nachgewiesen werden. Auch die Größe eines uralten Schwertes in Japan sorgte erst vor einigen Wochen für Aufsehen. Für das Forscherteam in Ägypten geht die Arbeit vor Ort weiter. Unter anderem muss noch geklärt werden, was sich hinter der Rückwand der Kammer in der Cheops-Pyramide befindet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama