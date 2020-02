Karl, der Große, trägt wie immer eine dunkle Sonnenbrille, sein graues Haar zum sogenannten Mozartzopf gebunden, ein Schal, die schwarzen Rennfahrer-Handschuhe aus Leder, der weiße Hemdkragen. Er ist noch ganz attitude, noch ganz Karl Lagerfeld.

Jetzt ist er, der große Karl, der bekannteste Designer der Welt, mit geschätzten 85 Jahren in einem Krankenhaus in Paris gestorben, nachdem er am Montagabend in die Notaufnahme gebracht worden war.

Sorge um Karl Lagerfeld bereits Ende Januar

Die meisten Quellen besagen, dass er am 10. September 1933 in Hamburg geboren wurde. Lagerfeld selbst verjüngte sich schon mal, sagte, dass er 1935 oder sogar 1938 geboren sei. Dem französischen Magazin „Paris Match“ gestand er im Jahr 2013, dass er vielleicht doch das Datum verwechselt habe.

Dass es dem Modezar vielleicht nicht ganz so gut ging, ahnte die Welt schon,

In seiner 35-jährigen Tätigkeit für das Haus hatte es das nicht gegeben, auch wenn er bei den Anproben am Vorabend der Schau dabei gewesen sein soll. Er habe sich „müde“ gefühlt, ließ Chanel mitteilen.

Karl Lagerfeld: Modeschöpfer mit 85 Jahren gestorben Karl Lagerfeld: Modeschöpfer mit 85 Jahren gestorben

Lagerfeld lebte allein mit seiner Katze Choupette

Karl Lagerfeld müsste eigentlich alle Listen mit dem Titel „die bekanntesten Deutschen“ anführen. An der Spitze stehen aber meistens Steffi Graf, Boris Becker oder Angela Merkel. Was wohl daran liegt, dass man ihn in all den Jahrzehnten kaum mehr als Deutschen wahrgenommen hat. Eher als Weltbürger. Denn bereits in den 50er-Jahren hat er seine Geburtsstadt Hamburg verlassen und eine neue Heimat in Paris gefunden.

Dort lebte er allein mit Choupette, seiner Katze und nahezu 200.000 Büchern. Über seine „eigentümliche“ Art zu wohnen sagte er dem „Zeit“-Magazin vor zwei Jahren: „Hier ist mein Fotostudio, dann habe ich eine sehr schöne Wohnung, in die ich allerdings nur zum Essen gehe, ich schlafe dort nie. Ich wohne und zeichne in einem riesigen Atelier, und wenn ich nicht will, muss ich mit niemandem reden. Dort lebe ich mit Choupette.“

Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern 1 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Karl Lagerfeld galt seit dem Tod von Yves Saint Laurent als Alleinherrscher in der Modewelt. Menschlich blieb er vielen ein Rätsel. Auch um sein Geburtsdatum machte er ein Geheimnis. Foto: REUTERS

2 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Lagerfeld war eine der schillerndsten Figuren der Modewelt. Mit seinem weißen Mozartzopf, der dunklen Sonnenbrille, auffälligem Schmuck und steifem Vatermörderkragen wurde der Designer zur Stilikone. Am 10. September wurde er ungefähr 85 Jahre alt. Bilder des Modedesigners. Foto: Reuters

3 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Das Multitalent begann seine Laufbahn in der französischen Modewelt Mitte der 1950er Jahre in Paris, wo er bei Balmain, Patou, Chloé und anderen Modefirmen beschäftigt war. Dieses Foto zeigt ihn im Dezember 1954 in Paris während eines Modewettbewerbs – den er gewann. Foto: Getty Images

4 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Seit 1983 war er Chef-Couturier des französischen Luxusmodehauses Chanel. Foto: Getty Images

5 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Er brachte frischen Wind in das müde gewordene Label. Mit einer perfekten Symbiose aus traditionellem Chanel-Stil und trendsetzenden Elementen brachte er den internationalen Modedampfer wieder auf Erfolgskurs. Foto: imago/teutopress

6 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Kritiker bemängelten allerdings, Lagerfeld habe lediglich die Ideen von Coco Chanel zeitgemäß interpretierte, statt der Marke etwas Eigenes beizusteuern. Seiner Karriere hat das nicht geschadet. Foto: imago/teutopress

7 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Als Sohn aus einer großbürgerlichen Industriellenfamilie wurde er an einem 10. September in Hamburg geboren. Das genaue Jahr ist nicht bekannt. Er selber gab lange Zeit 1938 an, später 1935. Andere Quellen halten 1933 für am glaubwürdigsten. Foto: imago/teutopress

8 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern In Hamburg wohnte Lagerfeld schon lange nicht mehr. Er erkor Frankreich zu seiner Wahlheimat aus. Die dortige Presse nannte ihn „König der Maßlosigkeit“ oder „Karl den Großen“ in Anspielung an den gleichnamigen Herrscher, der bis 1814 König von Frankenreich war. Foto: imago/teutopress

9 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Erinnerung aus dem Jahr 1989: Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen diskutierte Lagerfeld neue Entwürfe für die Sommerkollektion. Versonnen und am Zeichenutensil kauend, schaute er vor sich auf ein weißes Blatt – als warte er darauf, dass seine Ideen auf diese Art den Weg leichter aufs Papier finden. Foto: WAZ FotoPool

10 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Auch für die italienische Pelz- und Modefirma Fendi entwarf Lagerfeld Mode (5.v.r.). Foto: imago/Leemage

11 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Seine Kreativität kannte keine Grenzen. Als Fotograf, Designer, Filmemacher und Verleger schlug er immer wieder neue Wege ein. „Man muss sich für alles interessieren – aber man darf nie nur in eine Richtung gehen, man muss sich alle Türen offen halten. Man darf seine Neugierde nicht verlieren, sonst geht die Energie weg“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Foto: imago/teutopress

12 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Lagerfeld arbeitete aber nicht nur für andere namhafte Marken. Er kreierte auch sein eigenes Label „Karl Lagerfeld“. Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS

13 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Als Fotograf porträtierte er unter anderem seinen Schützling Claudia Schiffer.

14 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Umgeben von Topmodels: Lagerfeld zwischen Cindy Crawford (l.), Helena Christensen (2.v.r.) und Claudia Schiffer.

15 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Lagerfeld gilt als Entdecker von Schiffer, die zeitweilig als seine Muse fungierte. Foto: imago/IP3press

16 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern 1993 provozierte Schiffer einen Skandal, als sie in einem Mieder auftrat, das Lagerfeld mit Koranversen bestickt hatte. Foto: imago/teutopress

17 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Lagerfeld erlaubte sich vieles. So kombinierte er etwa Kleider mit Sportschuhen und peppte klassische Tweetstoff-Jacken mit Bändern und Fransen neu auf. Foto: imago/United Archives

18 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Nur mit Jogginghosen konnte er nichts anfangen. Über sie soll er einst gesagt haben: „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Foto: imago/teutopress

19 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Berühmt-berüchtigt waren seine Ironie und Lästerattacken. Die britische Sängerin Adele finde er zu rundlich, das Model Heidi Klum sei nicht top, er schimpfte über dicke Muttis mit Chipstüte vorm Fernseher und mag das Gesicht von Pippa Middleton nicht. Sie solle sich nur von hinten zeigen, sagte er der Boulevardzeitung „The Sun“. Foto: Getty Images

20 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Ganz vernarrt war er hingegen in seine Katze Choupette, die er auch für Werbeaufnahmen hergab. Foto: Adam Opel AG

21 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Nicht nur Frauen waren für Lagerfeld Musen, auch zahlreiche männliche Models gehörten dazu. Hier zeigte er sich mit Baptiste Giacobini 2010 auf der amfAR-Gala. Foto: imago/Tinkeres

22 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Lagerfeld mit Charlotte Casiraghi (l.) und Caroline von Monaco im Dezember 2006 bei einer Chanel-Fashionshow. Foto: Getty Images

23 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Zusammen mit seinem Neffen Hudson Kroenig zeigte sich Lagerfeld hier 2017 über den Laufsteg in Paris. Foto: Getty Images

24 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Ausgefallenes Bühnenbild: Lagerfeld nach einer Modenschau für die Wintersaison 2009/2010. Foto: REUTERS

25 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Geht auch selbst als Model durch: Lagerfeld vor einer Auswahl seiner Porträts, die 2012 im Grand Palais in Paris ausgestellt werden. Foto: REUTERS

26 / 26 Karl Lagerfeld: Stationen seines Lebens in Bildern Sieht aus wie auf dem Mars, ist aber nur Requisite: Lagerfeld auf der Fashion Week in Paris. Die Assoziation jedoch passt – schwebt der Designer mitunter doch in seiner eigenen Sphäre. Foto: REUTERS

Karl Lagerfelds eigener Look war unverkennbar

Das Exzentrische und Eigentümliche kultivierte er. Genauso wie seinen Look, seine „Rüstung“, wie er seine Kleidung beschrieb. In der Modewelt spricht man vom „Signatur-Look“, wenn der Kleidungsstil einer Person so wiedererkennbar ist, dass man mit wenigen Strichen eine Zeichnung der Person anfertigen kann.

Bei Karl Lagerfeld war alles ausgewählt bis ins Detail und seit Jahren fast immer wieder gleich, mit nur kleinen Variationen. Doch natürlich begann er seine Karriere ganz anders.

Karl Lagerfelds Anfänge beim Designer Jean Patou im Jahr 1958. Sein Look damals noch wesentlich schlichter. Glatt rasiert und mit Krawatte. Foto: Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images

Im 50er-Jahre-Paris, immer gut rasiert, im klassischen Anzug mit Krawatte gewann er einen Modepreis für ein Mantelmodell und bekam daraufhin eine Stelle bei Pierre Balmain. Schnell war er für unterschiedliche Häuser tätig, auch für Patou und Chloé. In den 60er-Jahren unterschrieb er bei Fendi in Rom einen Vertrag, bis heute beriet er die Marke.

Lagerfelds Schaffen überdauerte jenes von Konkurrent Yves Saint Laurent

In den 70er-Jahren wurde der mit ihm befreundete Yves Saint Laurent sein größter Konkurrent. Doch im Gegensatz zu Lagerfeld hatte der geniale Saint Laurent schon bald den Zenit seiner Karriere überschritten. Erst danach nahm Karl Lagerfelds Karriere richtig Fahrt auf.

Er wurde 1983 Kreativdirektor bei der strauchelnden Traditionsmarke Chanel, der Aufstieg des Modehauses zum internationalen Milliardenkonzern kann ihm zugeschrieben werden.

Claudia Schiffer: „Karl war mein Feenstaub“

Der Meister und seine Muse Claudia Schiffer auf der Haute Couture Herbst-Winter Chanel-Show 1995. Foto: dpa Picture-Alliance / Java/ABACA / picture alliance / abaca

Neben dem Erfolg hatte Karl Lagerfeld immer wieder enge Beziehungen zu seinen Modellen. Die wiederum stolz darauf waren, den Titel „Muse“ zu tragen. Von Lagerfeld für eine Schau ausgewählt zu werden, gilt in der Modewelt als Ritterschlag.

Die bekanntesten Musen seiner Zeit sind Claudia Schiffer, die jetzt zu seinem Tod schrieb: „Karl war mein Feenstaub, er verwandelte mich von einer schüchternen Deutschen in ein Supermodel.“ Was Warhol für die Kunstszene war, das sei er für die Modeszene gewesen, unersetzlich.

Lagerfeld: „Ich schlafe nicht gern mit Leuten, die ich wirklich liebe“

Model Baptiste Giabiconi und Lagerfeld 2009 in Berlin. Foto: Jens Kalaene / picture-alliance/ dpa

Eine andere ist die Französin Inès de la Fressange, sie war in den 80er-Jahren stets an seiner Seite, genauso wie das männliche Model Baptiste Giabiconi, der erst kürzlich von der Britin Cara Delevigne abgelöst wurde.

Ob Lagerfeld mit einer seiner Musen auch eine körperliche Beziehung pflegte, ist nicht bekannt. Dem Magazin Vice sagte er 2009 in puncto Sexualität nur so viel: „Ich persönlich mag nur hochklassige Escorts. Ich schlafe nicht gern mit Leuten, die ich wirklich liebe.“ In Härte und Schlagfertigkeit ist das eine typische Lagerfeldantwort.

Lagerfelds Asche soll mit der seiner Mutter verstreut werden

Auf die Frage, wie später mit seinen Überresten umgegangen werden soll, sagte er im April 2018 mit seiner typischen Hamburger Schnoddrigkeit: „Eine Beerdigung? Wie schrecklich! Es wird keine Beerdigung geben. Ich will verbrannt werden und meine Asche soll zusammen mit der meiner Mutter verstreut werden ... und mit der von Choupette , wenn sie vor mir stirbt.“

Was passiert mit dem Millionenerbe von Karl Lagerfeld?