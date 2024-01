San Francisco Im US-Bundesstaat Illinois sind acht Menschen getötet worden. Ein Polizist spricht vom „schlimmsten Verbrechen“ seiner Karriere.

Im US-Bundesstaat Illinois fahndet die Polizei fieberhaft nach dem 23-jährigen Romeo N. Der Mann steht im Verdacht, am Montag bis zu acht Menschen getötet zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass N. „bewaffnet und gefährlich“ ist.

Allein sieben Leichen seien am Montagnachmittag (Ortszeit) an zwei verschiedenen Tatorten in Joliet nahe Chicago gefunden worden und hätten allesamt Schusswunden aufgewiesen, teilte die Polizei mit. Polizeichef Bill Evan sagte bei einer Pressekonferenz: „Ich bin seit 29 Jahren Polizist. Das hier könnte das schlimmste Verbrechen in meiner Laufbahn sein.“

Die Polizei hatte im Zuge von Ermittlungen zu zwei Schusswaffenvorfällen am Sonntag ein Haus in Joliet überwacht. Die Beamten hätten geklopft, aber niemand habe geöffnet, hieß es von der Polizei. Daraufhin hätten sie sich zu einem zweiten Haus begeben. Dort hätten die Beamten Blutspuren entdeckt und sich daraufhin Zutritt zu dem Haus verschafft.

Mutmaßlicher Täter kannte die Opfer

Details zu den Opfern hat die Polizei bislang nicht veröffentlicht. Sie sollen miteinander verwandt sein, sagte der Polizeichef laut einem Bericht von ABC News. Außerdem soll der mutmaßliche Täter die Opfer ebenfalls gekannt haben. Er lebt in derselben Straße. Ob er mit den Toten verwandt ist, wollte die Polizei nicht sagen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten miteinander zusammenhängen. Bereits am Sonntag war an einem anderen Ort im gleichen Bezirk ein Mann mit Schusswunden gefunden worden, der später seinen Verletzungen erlag. An allen Tatorten war dasselbe Auto gesichtet worden, mit Nummernschildern, die auf den Verdächtigen N. hinweisen.

Die Ermittler vermuten, dass auch diese Tat auf denselben Verdächtigen zurückgeht - allerdings ist vieles noch unklar. Die Polizei in Joliet hielt sich mit Details zunächst zurück und verwies auf die laufenden Ermittlungen. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama