Absperrungen entfernt? Auto stürzt von A44 fünf Meter tief

Würselen. Ein Auto ist von einer abgerissenen Brücke mehrere Meter tief gestürzt. Die Polizei vermutet, dass jemand Absperrungen auf der A44 entfernt hat.

Anschlussstelle Broichweiden auf der Autobahn A44: Ein Auto stürzt am Montagmorgen mehrere Meter von einer demontierten Brücke in die Tiefe. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte die Baustellen-Absperrungen und Umleitungsschilder in Richtung der Ersatzbrücke entfernt haben und es dadurch zu dem Unfall kam.

Glück im Unglück: Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt – und das, obwohl sich das Auto in der Luft überschlagen hatte, gut 25 Meter weit geflogen war und fünf Meter tiefer auf dem Dach liegen geblieben war.

A44-Unfall: Autofahrer fährt über Abbruchkante statt Ersatzbrücke zu nutzen

Laut Polizeiangaben war der 59-jährige Autofahrer weiter auf der Fahrbahn der A44 in Richtung Lüttich gefahren statt die Umleitung auf die Ersatzbrücke zu nutzen. Sein Opel landete auf Stahlelementen zur Befestigung der Fahrbahn auf der Eschweiler Straße (L223).

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben – im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr bis zum Unfallzeitpunkt am Montagmorgen um kurz vor 6 Uhr. Zeugen können sich telefonisch unter 0221 2290 melden oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

