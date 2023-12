Die Polizei hat am 28. Juni 2022 den Bereich vor dem Bonner Landgericht abgesperrt. Zuvor wurde dort ein menschlicher Kopf gefunden.

Karlsruhe Juni 2022: In Bonn wird ein abgetrennter Kopf gefunden, ein 39-jähriger Mann daraufhin angeklagt. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt.

Der Fall um einen vor dem Bonner Landgericht abgelegten menschlichen Kopf wird nun vom Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geprüft. Wegen Störung der Totenruhe hatte das Landgericht Bonn im Januar einen damals 39 Jahre alten Mann zu eineinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Angeklagter und Staatsanwaltschaft gingen dagegen in Revision.

Der Fall betreffe ein „sehr bizarres Geschehen“, sagte der Vorsitzende Richter Ekkehard Appl am Mittwoch in der Verhandlung. Nach den Feststellungen des Landgerichts hatte der Mann den Kopf seines zuvor an Tuberkulose gestorbenen Freundes im Juni 2022 vor das Gericht gelegt.

Schauriger Fund vor dem Bonner Landgericht: Wer den Kopf abgetrennt hat, ist unklar

Beide sollen obdachlos gewesen sein. Ob der Mann den Kopf zuvor auch abgetrennt hatte, konnte das Gericht dagegen nicht mit Sicherheit feststellen. Im Verfahren hatte der damals 39-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen. Seine Motivation blieb unklar.

In der Verhandlung vor dem BGH bemängelte die Verteidigerin des Mannes vor allem die rechtliche Würdigung des Landgerichts. Der Tatbestand der Störung der Totenruhe sei ihrer Ansicht nach nicht erfüllt. Daher hätte ihr Mandant freigesprochen werden müssen. Der Mann selbst war nicht nach Karlsruhe gekommen.

Der Vertreter der Bundesanwaltschaft kritisierte unter anderem, das Landgericht habe aus den Indizien Schlüsse gezogen, die so nicht nachvollziehbar seien. Sein Urteil will der zweite Strafsenat noch am Mittwochnachmittag (15.15 Uhr) verkünden. (dpa)

