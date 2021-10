A2: Kind bei Unfall schwer verletzt – Verursacher flüchtig

Bielefeld. Bei einem Unfall auf der A2 in Richtung Dortmund sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Vom Verursacher fehlt aber jede Spur.

Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der A2 in Richtung Dortmund nahe Bielefeld am Sonntag verletzt worden – darunter ein sieben Jahre altes Kind, das mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zwei Erwachsene kamen mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte eine 35-Jährige versucht, mit ihrem Wagen einem Auto auszuweichen, dessen unbekannter Fahrer vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte.

Unfall auf A2 bei Bielefeld: Drei Verletzte in Kliniken gebracht

Dabei kam ihr Fahrzeug ins Schleudern und krachte in die Mittelschutzplanke. Von dort prallte es ab, streifte einen weiteren Wagen, stieß mit einer Seitenschutzplanke zusammen und kam schließlich im Bereich eines Beschleunigungsstreifens zum Stehen. Die Insassen des anderen Fahrzeugs seien unverletzt geblieben. Der Unfallverursacher sei allerdings flüchtig, so die Polizei.

Die Frau und ihr Ehemann sowie das Kind wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es in der Spitze zu acht Kilometer Rückstau. (dpa/red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama