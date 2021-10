35-Jähriger soll Ex-Freundin (33) in Wuppertal getötet haben

Wuppertal/Euskirchen. 33-jähriges Opfer war von einer Zeugin leblos in einer Wohnung gefunden worden. Der zweijährige Sohn der Frau blieb körperlich unversehrt.

Ein 35-Jähriger soll in Wuppertal seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben. Das 33-jährige Opfer war am Donnerstag gegen 14.15 Uhr von einer Zeugin leblos in einer Wohnung an der Nützenberger Straße in Elberfeld entdeckt worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der Frau feststellen können. Ihr zweijähriger Sohn, der sich ebenfalls in der Wohnung befunden habe, sei in Obhut genommen worden. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden ist der Junge körperlich unversehrt.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Ins Visier der Ermittler geriet schnell der Ex-Freund der Getöteten. Der 35-Jährige wurde in der Nacht auf Freitag im Bereich Euskirchen festgenommen. Dabei soll er keinen Widerstand geleistet haben.

Zwölfköpfige Mordkommission ermittelt wegen Tötungsdelikt

Der 35-Jährige soll am Samstag einem Richter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. Die Ermittlungen einer zwölfköpfigen Mordkommission in dem Fall dauern an.

Der dringend Tatverdächtige ist laut Staatsanwaltschaft auch der Vater des Zweijährigen. Nähere Angaben zu den genauen Tatumständen machte eine Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Der 35-Jährige habe bislang keine Angaben gemacht. (red)

