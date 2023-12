Einsturzgefahr: 20 Häuser in Unna wegen Rissen evakuiert

In Unna wurden am Samstag an mehreren Häusern Risse entdeckt. Die Gebäude wurden geräumt.

Unna. An mehreren Gebäuden in Unna sind Risse entdeckt worden. Wegen Einsturzgefahr mussten die Anwohner ihre Häuser verlassen. Die Ursache ist unklar.

In Unna sind am Samstagabend 20 Häuser wegen möglicher Einsturzgefahr geräumt worden. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, hätten mehrere Bewohner und Bewohnerinnen eines Einfamilienhauses am Hortensienweg am Nachmittag Risse an ihrem Haus entdeckt. Zudem habe Wasser in ihrem Keller gestanden. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, die zusätzlich Experten des Technischen Hilfswerkes zur Beratung dazuholten.

Die Einsatzkräfte kamen schließlich zu dem Schluss, dass das Gebäude einsturzgefährdet sei, es wurde abgesperrt. Doch Untersuchungen der nahe gelegenen Gebäude ergaben, dass auch weitere Gebäude in der Straße betroffen sind. Daraufhin wurden 20 Häuser evakuiert. An einem Haus seien bereits Risse im Mauerwerk erkennbar gewesen, bei einem weiteren sei zudem der Boden im Eingangsbereich abgesackt.

Gebäude in Unna einsturzgefährdet: Anwohner müssen Häuser verlassen

Insgesamt mussten 37 Anwohner und Anwohnerinnen ihre Häuser verlassen. Sie konnten noch in Begleitung der Rettungskräfte das Nötigste aus ihren Häusern holen und die Nacht bei Bekannten, Freunden oder Familien verbringen. „Wann eine dauerhafte Rückkehr in die betroffenen Gebäude möglich ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden“, heißt es von der Stadt Unna.

Die Ursachenforschung dauere noch an. Experten der Unteren Wasserbehörde der Stadt, der Bezirksregierung, der Stadtbetriebe Unna sowie des THW waren noch in der Nacht vor Ort, um weitere Erkenntnisse zu sammeln. So seien die Schäden an den Gebäuden unterschiedlich stark ausgeprägt, hieß es.

Die betroffene Straße in Unna bleibt auch am Sonntag weiter abgesperrt. Foto: Anna Gemünd/Kreisstadt Unna

Weiter hat die Stadt nun externe Gutachter angefordert, die durch Bohrungen feststellen sollen, wie groß die Auswaschungen sind und wo diese genau verlaufen. Bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, bleibt der betroffene Bereich gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama