Mordkommission: 19-Jähriger tot auf Straße in Radevormwald

Radevormwald. Ein 19-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen auf einer Straße in der Innenstadt tödlich verletzt worden. Rettungsversuche schlugen fehl.

Ein 19-Jähriger ist in Radevormwald im Oberbergischen Kreis mutmaßlich getötet worden. Ersthelferinnen und Ersthelfer fanden den jungen Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft sowie der Polizei Köln am frühen Sonntagmorgen stark blutend am Boden liegend auf.

Trotz Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes sei der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen demnach von einem Gewaltverbrechen aus. Deshalb habe eine Mordkommission die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Zeitungsbericht: Anwohner hörten „Krawall“ auf der Straße

Der 19-Jährige war laut einem Zeitungsbericht um 4 Uhr früh entdeckt worden. Nachbarn hätten zuvor angeblich „Krawall“ auf der Straße gehört. Spekuliert wird zudem über einen möglichen Zusammenhang mit einer Veranstaltung in der Nähe, bei der es gegen Mitternacht zu einem Polizeieinsatz gekommen sei.

Der 19-Jährige lag auf der Straße in der Innenstadt von Radevormwald am Kreisverkehr von Kaiserstraße und Hohenfuhrstraße, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Kriminalpolizei in Köln sucht auch nach Zeugen, dei etwa zu den Hintergründen sagen können und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln/polizei.nrw.de .

