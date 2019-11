Das Geschäft „Der Austatter“ ist an der Heggerstraße 34 zu finden.

Geöffnet ist das Ladenlokal unter der Woche von 10 bis 13 und von 15 bis 18.30 Uhr. In der Vorweihnachtszeit will Inhaberin Monika Tilner das Geschäft auch wann immer möglich über Mittag offen lassen. An den langen Samstagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Telefonisch ist der Laden für Hüte und Wäsche und das Parfümerie-Kosmetik-Studio erreichbar unter 02324/ 23304.