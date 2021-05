Corona-Lockerungen Gastronomie in NRW öffnet wieder in 27 Städten und Kreisen

Essen. NRW lockert die Corona-Regeln: Liegt die 7-Tage-Inzidenz 'stabil' unter 100, dürfen Gastronomie-Außenbereiche wieder öffnen. Hier gilt die Regel:

NRW hat mit der neuen Corona-Schutzverordnung die Corona-Regeln gelockert. Seit dem 15. Mai gilt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis oder in einer Stadt fünf Werktage unter der Marke von 100, treten erste Lockerungen in Kraft. Auf der anderen Seite wird die Ausgangssperre dann wieder zurückgenommen.

Gastronomie in NRW: Hier dürfen Außenbereiche öffnen

Ab dem 15. Mai dürfen Genesene, Geimpfte oder negativ getestete Personen mehr Freiheiten genießen. Hotels und Campingplätze dürfen mit einem begrenzten Kontingent öffnen, auch Gastronomen dürfen in Außenbereichen wieder Besucher empfangen. "Nun sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir die Situation anders bewerten können als noch vor einigen Wochen", sagte Pinkwart mit Blick auf gesunkene Infektionszahlen und besser abgestimmte Hygienekonzepte sowie Schnelltestungen.

Zum Start des Pfingstwochenendes können in gut der Hälfte der Regionen von Nordrhein-Westfalen die Außen-Gastronomie sowie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze unter Auflagen öffnen. Wie aus der Allgemeinverfügung des Landes NRW hervorgeht, können diese Lockerungen ab dem Donnerstag auch im Kreis Euskirchen umgesetzt werden. Ab dem Freitag sind diese Öffnungsschritte gleich in 13 weiteren Kreisen und kreisfreien Städten des Landes möglich, darunter auch in der Landeshauptstadt. Damit sind dann zum Start des Pfingstwochenendes in insgesamt 27 Kreisen und kreisfreien Städten von NRW die Öffnungsschritte in der Gastronomie und bei der Beherbergung möglich.

Münster ist die erste Großstadt in NRW, in der nach monatelanger Zwangspause auch die Innengastronomie wieder öffnen darf.

In diesen Städten und Kreisen in NRW darf die Außengastronomie wieder öffnen:

Kreis Borken

Kreis Coesfeld

Ennepe-Ruhr-Kreis

Kreis Höxter

Kreis Kleve

Mülheim an der Ruhr

Stadt Münster

Rhein-Sieg-Kreis

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Soest

Kreis Viersen

Kreis Warendorf

Kreis Wesel

Kreis Euskirchen

In diesen Städten und Kreisen darf die Außengastronomie ab Freitag öffnen

Stadt Bottrop

Kreis Düren

Landeshauptstadt Düsseldorf

Stadt Essen

Kreis Heinsberg

Kreis Herford

Stadt Herne

Hochsauerlandkreis

Kreis Lippe

Stadt Mönchengladbach

Stadt Oberhausen

Kreis Recklinghausen

Rheinisch-Bergischer-Kreis

In diesen Städten und Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil - also mindestens fünf Werktage - unter 100 (Stand Dienstag)

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) verkündete die Corona-Lockerungen auf einer Pressekonferenz. Ab dem 15. Mai darf die Außengastronomie wieder öffnen. Foto: dpa

Ab einer Inzidenz von unter 50 dürfen Gastronomen auch wieder ihren Innenbereich öffnen. Auch Messen, Tagungen und Kongresse können dann wieder stattfinden. Derzeit liegt noch kein Kreis oder keine Stadt in NRW stabil unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 50.

In diesen Städten oder Kreisen darf die Innengastronomie öffnen

Münster

(mit dpa)

Corona-Lockerungen in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

