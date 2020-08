Umfrage Neustart an den Schulen mit Maske - Was halten Sie davon?

Essen. An den Schulen in NRW gilt die Maskenpflicht: für die Größeren auch im Unterricht, für Grundschüler auf den Fluren. Was ist Ihre Meinung dazu?

Die Schüler in NRW starten am Mittwoch unter Corona-Bedingungen ins neue Schuljahr. Zum Schutz vor Corona-Infektionen müssen alle Schüler der weiterführenden Schulen auch in der Klasse am Platz Mund-Nasen-Schutz tragen. Grundschüler müssen die Masken auf dem Schulgelände und auf den Fluren tragen und dürfen sie im Unterricht absetzen.

Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, Kursen oder festen Lerngruppen stattfinden. Unter bestimmten Voraussetzungen können Schüler von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden. Was halten Sie von dem Konzept?

