Herdfunktionen: Was die Symbole auf dem Backofen bedeuten

Wellen, Zacken, Striche: Auf dem Bedienfeld moderner Backöfen finden sich viele Symbole und Zeichen. Sie können sich von Hersteller zu Hersteller unterschieden. Doch dahinter verbergen sich immer die wichtigsten Programme und Einstellungen für das Backen oder Grillen. Lesen Sie hier, was die Backofensymbole bedeuten und welche Funktion wann Sinn macht.

Die Funktion ist nicht besonders energieeffizient, eignet sich aber für das schonende Garen von Fleisch oder Kuchen, die besonders saftig bleiben sollen.

Dabei wird der Heizkörper direkt hinter dem Ventilator angeworfen, die heiße Luft verteilt sich optimal im Inneren des Backofens. Heißluft ermöglicht einen gleichmäßigeren Garprozess, eine kürzere Garzeit und damit auch einen geringeren Stromverbrauch. Ist ein Ventilator ohne Kreis und mit geraden Strichen oben und unten abgebildet, ist es das Symbol für Umluft. Die Hitze geht dabei von Heizstäben aus, die oben und unten im Garraum angebracht sind.

Die Unterhitze garantiert dabei einen knusprigen Boden. Die Funktion eignet sich auch für Flammkuchen und andere flache Teigwaren.

Sinnvoll zum Beispiel bei Obstkuchen, die Garen können, ohne dass die Oberseite zu braun wird.

Das Umluftgrillen ist sinnvoll etwa bei Geflügel, für einen ganzen Fisch oder ein größeres Fleischstück.

Hier wird nur der mittlere Teil der Grillfläche erhitzt. Sinnvoll, wenn das Grillgut kleiner ist.

Geeignet auch für das Überbacken von Speisen, für Aufläufe oder Lasagne.

Gefrorenes sollte dabei in Backpapier eingewickelt werden, damit es nicht gegart wird.

Die Beschleunigerfunktion verbraucht viel Energie.

