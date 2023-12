Haushaltskrise, gekürzte Förderung: Quo vadis, Elektroauto?

Essen. 15 Millionen E-Autos soll es in 2030 geben. Aktuell sind es 1,5 Millionen. Nun sinkt auch noch der Umweltbonus. Was sich 2024 ändert.

Quo vadis, Elektromobilität? Es ist noch gar nicht so lange her, da stellte Europa die Weichen scheinbar endgültig Richtung E-Autos. Mit einer Mehrheit von 340 zu 279 Stimmen beschloss das EU-Parlament am 14. Februar dieses Jahres das faktische Ende des Verbrennungsmotors.

Das Gesetz sieht vor, dass ab 2035 in der EU keine neuen, mit fossilem Diesel oder Benzin betankten Pkw mehr neu zugelassen werden dürfen. Eine Ausnahme vom Verbrenner-Verbot soll es für E-Fuels geben, also synthetische Kraftstoffe. Doch von Aufbruchstimmung keine Spur: Die Zeiten der Strom-Revolution auf den Straßen sind unsicherer denn je.

Elektromobilität: Warum in NRW Tausende Ladesäulen fehlen

Deutschlands Klimaschutzziele wackeln, inmitten der Haushaltskrise werden in diesen Tagen an vielen Ecken und Enden Förderprogramme gestrichen. Der große Plan, dass schon in sieben Jahren 15 Millionen E-Autos auf deutschen Autos fahren, scheint utopisch: Die Förderung wird abgesenkt, die hohen Anschaffungskosten eines E-Autos schrecken nach wie vor Käufer ab, die Absatzzahlen sind mau. Zum 1. Dezember 2023 waren laut der Bundesregierung 1,43 Millionen reine Elektrofahrzeuge zugelassen, darunter knapp 345.000 in NRW. Ein „Weiter so“ dürfe es nicht geben, hieß es vor wenigen Wochen beim E-Auto-Gipfel der Bundesregierung.

Beide Seiten, Politik und Automobilindustrie, halten die Elektrifizierung des Verkehrs für ein entscheidendes Werkzeug, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Die Bundesregierung pocht darauf, dass der hohe Anschaffungspreis sinken müsse, damit die Autofahrer auf Elektromobilität umsteigen. Die Industrie beklagt hingegen den Kostenvorteil chinesischer Hersteller und sieht momentan echte Wettbewerbsfähigkeit nicht gegeben.

E-Autos aus China – Unbekannter Riese BYD kommt ins Revier

Doch wie es mit den Kaufanreizen für E-Autos, steuerlichen Vergünstigungen oder dem schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur weitergeht, steht in den Sternen. Ein Überblick über die Förder- und Sparmöglichkeiten für Verbraucher, die auf Elektromobilität umsteigen wollen.

Hauptproblem der E-Autos: die Anschaffungskosten

E-Autos sind noch immer in der Regel deutlich teurer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor – auch wenn die Preisschere sich langsam schließt. Die Mehrkosten gehen vor allem auf die Batterie zurück, es ist das mit Abstand teuerste Bauteil eines Stromers. Im Schnitt liegen die Anschaffungskosten zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Modelle des oberen Preissegments kosten häufig 80.000 bis 100.000 Euro. Ausnahmen sind rar: Der Dacia Spring Electric, das günstigste E-Auto in Deutschland, ist nach Abzug der E-Auto-Prämie schon ab gut 15.500 Euro zu haben. Der ADAC nennt ihn den „Mini-SUV zum Discountpreis“, bescheinigt ihm zugleich eine mickrige Reichweite von 185 Kilometer. Die allerdings würde ausreichen, wenn der Besitzer in einem Ballungsraum wohnt, kurze Strecken fährt und Lademöglichkeiten am Wohnort oder Arbeitsplatz hat.

Umweltbonus und Hersteller: So werden E-Autos gefördert

Tatsächlich sind die Bedingungen für einen Umstieg in Deutschland immer noch günstig. Voraussichtlich noch bis 2025 unterstützt der Staat den Kauf und den Betrieb eines E-Autos durch Förderprogramme. Im Mittelpunkt steht dabei die E-Autoprämie, auch Umweltbonus genannt. Die Prämie wird je nach Kaufpreis zu zwei Dritteln vom Staat und zu einem Drittel vom Hersteller getragen: Den Bundesanteil inklusive Innovationsprämie müssen Käufer nach der Zulassung des Fahrzeugs beantragen. Der zweite Teil, der Herstelleranteil, wird vom Händler beim Kauf mit dem Neupreis verrechnet.

Beantragt wird die Förderung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Das allerdings geht nur online mit dem elektronischen Antragsformular oder über das Nutzerkonto Bund. Ein Antrag per E-Mail oder Post ist nicht möglich. Den Antrag auf Förderung kann nur der in den Zulassungspapieren eingetragene Halter stellen, also derjenige, der das E-Auto selbst gekauft oder geleast hat.

Stopp für gewerbliche E-Autos: So wurde 2023 gefördert

Seit Jahresbeginn 2023 fördern Bund und Hersteller nur noch den Erwerb (Kauf oder Leasing) eines rein elektrisch betriebenen Fahrzeugs mit Batterie oder Brennstoffzelle. Plug-in-Hybride, die mit einem Stecker aufgeladen werden können, werden nicht mehr gefördert. Auch der Umweltbonus selbst wurde gekürzt und beträgt derzeit noch maximal 6750 Euro.

Die gravierendste Änderung: Seit dem 1. September 2023 können nur noch Privatpersonen den Umweltbonus beantragen. Das Auslaufen der Förderung für gewerbliche Elektroautos schlug sich massiv in der Zulassungsstatistik nieder. Im August hatten Gewerbetreibende geplante Käufe oder das Leasing von Elektroautos vorgezogen. Im September wurden dann fast 30 Prozent weniger E-Autos zugelassen.

E-Autos: So viel Förderung gibt es bis Ende 2023:

E-Autos mit einem Nettolistenpreis bis 40.000 Euro: 4500 Euro vom Bund, 2250 Euro vom Hersteller (netto). Das ergibt eine Förderung von 6750 Euro netto.

4500 Euro vom Bund, 2250 Euro vom Hersteller (netto). Das ergibt eine Förderung von 6750 Euro netto. Nettolistenpreis 40.000 bis zu 65.000 Euro: 3000 Euro vom Bund, 1500 Euro vom Hersteller (netto). Die Förderung beträgt insgesamt 4500 Euro netto.

Gefördert werden wie bisher generell nur E-Fahrzeuge, die auf der Bafa-Liste der förderfähigen Fahrzeuge stehen. E-Autos ab einem Kaufpreis von 65.000 Euro erhalten keine Förderung. Auch Leasingfahrzeuge werden gefördert. Verträge mit einer Laufzeit ab 24 Monaten erhalten die volle Prämie, bei einer Vertragslaufzeit von zwölf bis 23 Monaten wird der Bonus abgesenkt.

Das ändert sich 2024 bei der Förderung

Im kommenden Jahr sinkt die Förderprämie weiter ab. Ab dem 1. Januar 2024 werden nur noch Elektroautos mit einem Nettolistenpreis von maximal 45.000 Euro bezuschusst. Gemeint ist damit der niedrigste Listenpreis des Basismodells in Deutschland zur Markteinführung ohne Mehrwertsteuer. Der Bundesanteil beträgt dann 3000 Euro, der Herstellerzuschuss entsprechend 1500 Euro. Die gesamte Förderung beträgt somit 4500 Euro. Der Kreis der Antragsberechtigten bleibt auf Privatpersonen beschränkt.

Für geleaste E-Autos (Neufahrzeuge) mit einer Leasinglaufzeit ab 24 Monaten gelten die gleichen Fördersätze wie bei Neuwagen, also insgesamt 4500 Euro. Bei einer Leasinglaufzeit zwischen zwölf und 23 Monaten sind es noch 1500 Euro vom Staat und 750 Euro vom Hersteller, also 2250 Euro. Auch junge Gebrauchtfahrzeuge können eine Förderung erhalten: Ab 2024 gibt es 2400 Euro vom Staat und 1200 Euro vom Hersteller, insgesamt also 3600 Euro. Allerdings müssen mehrere Kriterien erfüllt werden. Für das E-Auto durfte bislang noch keine Förderung erteilt worden sein, es darf nur eine maximale Laufleistung von 15.000 Kilometer aufweisen. Das Fahrzeug muss zudem bei einem Händler gekauft worden sein. Ein privater Kaufvertrag kann nicht bei der Bafa eingereicht werden.

Haushaltskrise: Wie geht es mit der Förderung weiter?

Der Umweltbonus für E-Autos wird aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert. Nach aktueller Planung sollen die Mittel zur Förderung der E-Mobilität nach 2024 nicht wieder aufgefüllt werden. Für Unsicherheit sorgt nun die Haushaltskrise. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts hat die Bundesregierung eine Haushaltssperre ausgesprochen. Diese soll jedoch nicht für den Umweltbonus gelten. Für 2024 sind im Fonds noch knapp 810 Millionen Euro vorgesehen, nach 2,1 Milliarden Euro in diesem Jahr. Sind diese Mittel abgerufen, könnte die Förderung in 2024 versiegen.

