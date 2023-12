Förderstopp: Tausende Energieberater bangen nun um ihre Jobs

Das 60-Milliarden-Loch im Bundeshaushalt zwingt die Bundesregierung zu weiteren Einsparungen. Wegen der Haushaltskrise stoppt das zuständige Bundesamt weitere Förderprogramme. Betroffen ist dabei auch die Energieberatung, eigentlich einer der Stützpfeiler der Energiewende. Im Bundesverband Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker (GIH), dem Interessenverband der Energieberater in Deutschland, bangen Tausende Mitglieder um ihre Existenz. Es trifft auch Verbraucher: Laut GIH warten aktuell Zehntausende Förderanträge von Bauherren auf Bearbeitung.

„Nach den Förderstopps im letzten Jahr und der monatelangen Hängepartie zum mittlerweile verabschiedeten Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen über 15.000 Energieberatende bundesweit ihren Kunden die nächste Hiobsbotschaft mitteilen", kritisiert Stefan Bolln, der Bundesvorsitzende des Energieberatendenverbands GIH. Sanierungswillige aus der Privatwirtschaft und dem Gewerbe bekämen nun für unabhängige und gewerkeübergreifende Beratungen keine Zuschüsse mehr.

Wegen der unklaren Lage zuvor würden laut Bolln jetzt schon Energieberatende und ihre Kunden seit teils über sechs Monaten auf Zehntausende Förderzusagen ihrer Beratungen der „individuellen Sanierungsfahrpläne“ (iSFP) durch das zuständige Bundesamt warten. Laut einer Umfrage des GIH sehen zwei von drei Mitglieder des Energieberatendenverbands den Förderstopp der Beratungsprogramme als existenzbedrohend. In den Sanierungsfahrplänen legen die Energieberater gemeinsam mit den Bauherren Schritt für Schritt die Baumaßnahmen fest. Sie machen einen Großteil der Einnahmen aus.

Wegen der akuten Ausgabensperre im Bundeshaushalt hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) neun Förderprogramme vorläufig auf Eis gelegt. Sie waren bislang vor allem aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt worden. Zu den Förderprogrammen, die gestoppt wurden, zählen:

Für diese Programme würden mit sofortiger Wirkung keine Anträge zu den Programmen mehr bewilligt oder angenommen, teilte die Bundesbehörde mit. Projekte mit bereits erteilten Förderzusagen könnten hingegen weiterverfolgt werden. Die Pause bezieht sich somit auf neue und noch nicht entschiedene Förderanträge. Nicht betroffen von der Antragsstopp sind die Programme für E-Autos und die Bundesförderung für effiziente Gebäude.

Wenige Tage zuvor hatte auch die bundeseigene Förderbank KfW mit sofortiger Wirkung Programme gestoppt, die den Bereich Wohnen und Bauen betreffen. Laut KfW können ab sofort für folgende Programme keine neuen Anträge mehr gestellt oder Zusagen erteilt werden:

Unklar ist, ob weitere KfW-Förderprogramme von einem Stopp betroffen sind. „Wir stehen im Austausch mit allen auftraggebenden Ressorts, ob der Antrags- und Zusagestopp auch auf weitere Programme anzuwenden ist“, teilte die KfW mit.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro Corona-Krediten im Bundeshaushalt 2021 für nichtig erklärt. Das Geld sollte nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Nun sucht die Bundesregierung nach neuen Finanzierungswegen.

In Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung vor wenigen Tagen wegen der „angespannten Haushaltslage“ die Förderung von Solaranlagen ausgesetzt. Gestoppt wurden die Mittel sowohl für den Neubau wie auch für den Ausbau aller nicht über das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) förderfähigen Solaranlagen. Gestrichen wurden die Zuschüsse für:

Die Details zum Förderstopp für Photovoltaik-Anlagen in NRW haben wir auf dieser Seite aufgeschrieben.

