Gegen Polizeigewalt: Große Demo durch Düsseldorf erwartet

Düsseldorf. Das Video von einem Polizeieinsatz in Düsseldorf hatte für Wirbel gesorgt. Samstag wollen 5000 Menschen gegen Polizeigewalt protestieren.

In der Düsseldorfer Innenstadt wollen am Samstag mehrere Tausend Menschen als Reaktionen auf einen umstrittenen Polizeieinsatz auf die Straße gehen. Der Anmelder des „Protestmarsch für Mohamed A. - gegen Polizeigewalt“ erwartet bis zu 5000 Demo-Teilnehmer, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Hintergrund ist ein Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt am vergangenen Samstag. Ein 15-Jähriger war dabei von einem Polizisten mit dem Knie am Kopf auf dem Boden fixiert worden, nachdem er die Beamten vorher beleidigt und tätlich angegriffen haben soll. Ein Augenzeugen-Video des Vorfalls hatte für Debatten gesorgt.

Am Donnerstag hatte sich mit der Landtag mit dem Fall beschäftigt. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) warnte dabei vor einer Vorverurteilung der Polizisten, die den 15-Jährigen am Boden fixiert hatten. Reul sagte, dass einem möglichen Fehlverhalten der Polizisten konsequent und gegebenenfalls auch disziplinarrechtlich nachgegangen werde. Dennoch gelte die Unschuldsvermutung.

Demo in Düsseldorf: Dieser Weg ist geplant

Die Demo soll am Samstag um 13 Uhr am Landtag beginnen. Danach zieht der Aufzug laut Polizei über den Graf-Adolf-Platz, die Königsallee, Theodor-Körner-Straße, Heinrich-Heine-Allee, Breite Straße, Graf-Adolf-Platz, Haroldstraße zurück zum Landtag. Während Kundgebung muss in der Düsseldorfer Innenstadt mit vorübergehenden Verkehrs-Beeinträchtigungen gerechnet werden, so die Polizei. Die Demo soll gegen 18 Uhr beendet sein.

Parallel zu der großen Versammlung finden am Samstag noch acht weitere Kundgebungen verschiedener Anmelder in Form von sogenannten „Standkundgebungen“ und Aufzügen in der Düsseldorfer Innenstadt statt. Die Polizei will in Kooperation mit den jeweiligen Versammlungsleitungen die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich halten. (red/dpa)