Nach der Katastrophe vor dem Nichts - WAZ hilft Flutopfern

Aufräumarbeiten in der Fußgängerzone von Gemünd in der Eifel (Foto von Freitag).

Schleiden/Erftstadt. In den Katastrophengebieten hat sich das Wasser zurückgezogen. Geblieben ist die Not. Die Caritas hat erste Hilfsgelder an Familien verteilt.

Wenn Arndt Krömer auf den kleinen, beschaulichen Fluss vor seinem Haus in Schleiden schaut, dann kann er es immer noch nicht glauben, dass diese unscheinbare Olef vor wenigen Tagen zu einem alles verschlingenden Monster geworden ist, das so gewaltige Zerstörungen im Stadtteil Gemünd angerichtet hat. „Es sind kriegsähnliche Zustände“, sagt er am Telefon, und seine Fassungslosigkeit klingt mit.

Es ist der Tag sechs nach der Katastrophe in der Eifelstadt im Kreis Euskirchen. Der stechende Geruch des Öls aus den Tanks, die aus ihren Verankerungen in den Kellern gerissen wurden, ist verflogen, das Wasser hat sich zurückgezogen. Noch immer liegen Unrat und Müll auf den verschlammten Straßen, berichtet Arndt Krömer. Er ist Sprecher des Caritas-Verbands für die Region Eifel.

„Ich gehöre zu den Glückspilzen“, erzählt er am Telefon. Sein Haus ist nicht zerstört worden oder abrissgefährdet, so wie viele andere in der 13.000-Einwohner-Stadt. Die Verbindung ist schlecht, aber sie steht immerhin, das war in den vergangenen Tagen anders. Kurz nachdem die Katastrophe über Schleiden hereinbrach, da „waren die Menschen in Schockstarre“, erzählt er, „viele waren gar nicht mehr richtig ansprechbar“.

Urplötzlich vor dem Nichts

Nicht verwunderlich. Urplötzlich standen so viele vor dem Nichts und vor existenziellen Problemen. Im Stadtteil Oberhausen im Süden von Schleiden zerlegten die Wasser- und Schlammmassen drei Supermärkte, berichtet Krömer, weswegen akute Lebensmittelknappheit gedroht habe. In der benachbarten Gemeinde Dahlem hätten die Menschen Schlange vor den dortigen Supermärkten gestanden und sie leergekauft.

Ein Lichtblick in dem Chaos: Die spontane Hilfsbereitschaft vieler Menschen. „Wenn es hart auf hart kommt, rücken die Leute doch zusammen“, sagt Krömer, „die Solidarität und Einsatzbereitschaft auch vieler junger Menschen war und ist einfach großartig.“ Nachbarn hätten in Schleiden zueinandergestanden, von außerhalb seien Menschen angereist, um aufzuräumen. „Ein Bekannter von mir ist in sein Haus gekommen, da war ein Wildfremder in seinem Badezimmer und hat es geputzt. Skurril, aber auch berührend.“

Was die Menschen jetzt brauchen? „Finanzielle Hilfe“, sagt Krömer. Sachspenden seien bereits in Massen angekommen, dafür gebe es keine Lagerkapazitäten mehr. In den kommenden Tagen will sein Caritas-Verband Bedürftige ermitteln, die unbürokratisch mit Bargeld ausgestattet werden sollen.

Die WAZ hat gemeinsam mit der Caritas in Nordrhein-Westfalen zu Spenden für die Opfer der Katastrophe aufgerufen. „Die Spendenbereitschaft ist enorm hoch“, sagt Sprecher Markus Lahrmann. Deswegen zahlt die Caritas bereits jetzt 1,5 Millionen Euro Soforthilfe aus. „Das Geld wird jetzt schnell ortsnah zu den Betroffenen gebracht. Dort, wo es am dringendsten gebraucht wird“, verspricht Caritas-Präsident Peter Neher. Im sauerländischen Balve wurden bereits erste Hilfsgelder an 21 bedürftige Familien verteilt.

Hilfe haben auch die Bewohner von evakuierten Pflegeheimen dringend nötig. „Wir mussten Menschen aus mindestens einem Dutzend Einrichtungen ausquartieren“, berichtet Andreas Sellner, Koordinator der Fluthilfe im Erzbistum Köln. „Wir mussten dann schnell Hilfe organisieren. Wo kann man sie unterbringen? Woher bekommen sie Nahrung, woher Medikamente?“. Andere Heime in Gebieten, die glimpflich davon gekommen waren, wurden zu Notquartieren.

Drama um Altenheim

Besonders dramatisch war die Lage für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheimes mit angeschlossenem Hospiz in Liblar, einem Stadtteil von Erftstadt. „Wir haben es gerade noch geschafft, die Bewohner auf die erste Etage zu schaffen“, schreibt der Geschäftsführer der Einrichtung in einer Mail vom Freitag. „Die Flutwelle hat unsere Einrichtung überrollt, was auch für die Rettungsdienste so nicht vorhersehbar gewesen ist. Unsere Einrichtung am Münchweg ist verloren.“ 19 Stunden mussten die rund 60 alten Menschen in dem von Wasser und Schlamm umgebenen Heim ausharren, ohne Wasser und ohne Strom, bis sie dann mit einem Hubschrauber über eine Seilwinde gerettet werden konnten. Glücklicherweise kamen alle mit dem Leben davon.

Jedoch mussten die ausquartierten Bewohnerinnen und Bewohner der Heime all ihre Habseligkeiten zurücklassen. „Viele haben alles verloren“, sagt Andreas Sellner. Jetzt sollen sie mit dem Nötigsten ausgestattet werden. Auch mit Telefonen, um wieder Kontakt zu ihren besorgten Angehörigen zu bekommen.

