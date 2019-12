Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MSV Duisburg testet gegen Portimonense

Die ersten beiden Testspiele des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg im Winter stehen fest. Im Rahmen des Trainingslagers in Portugal spielen die Zebras am Mittwoch, 8. Januar, um 15.30 Uhr Ortszeit im Estadio Portimao gegen den Erstligisten Portimonense SC. Am Samstag, 18. Januar, 17 Uhr, testen die Zebras in Meiderich gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen.