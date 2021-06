Mord: Mann soll Frau vor Augen der Kinder erstochen haben

Düsseldorf. Sechsjähriger muss mit ansehen, wie seine Mutter erstochen wird. Offenbar musste sie sterben, weil sie sich von ihrem Ehemann trennen wollte.

Vor den Augen der gemeinsamen Kinder soll ein 35-Jähriger im vergangenen Dezember seine gleichaltrige Ehefrau erstochen haben. Am Donnerstag beginnt vor dem Landgericht Düsseldorf der Prozess gegen den Angeklagten. Die Kinder waren nach der Tat zu den Nachbarn geflohen. Dort hatten sie die Polizei alarmiert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord vor.

Zu der tödlichen Attacke kam es am 17. 12. 2020 in der gemeinsamen Wohnung der Familie an der Potsdamer Straße im Düsseldorfer Stadtteil Hassels: Laut Anklage soll das spätere Opfer bereits zwei Monate vorher erklärt haben, sich von dem 35-Jährigen trennen zu wollen. Die 35-Jährige war nachts aufgestanden und ins Badezimmer gegangen. Gegen Mitternacht soll sie der Mann dann dort mit einem Küchenmesser angegriffen haben. 13 Stiche trafen die Frau. Sie starb noch am Tatort. Der sechsjährige Sohn musste die Tat mit ansehen. Die 14-jährige Tochter war laut Anklage noch herbeigeeilt, konnte ihrer Mutter aber nicht mehr helfen.

Notfallseelsorger betreuen Kinder und Nachbarn

Der 35-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Polizisten konnten ihn im Rahmen einer Nahbereichsfahndung kurz darauf am S-Bahnhof Garath festnehmen. Nachbarn und die Kinder wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Nach Angaben des Düsseldorfer Landgerichts war das aus dem Irak stammende Ehepaar mit seinen Kindern Anfang 2016 als Flüchtlingsfamilie nach Deutschland gekommen. Spannungen in der Familie gab es offenbar schon länger. Laut Mitteilung des Landgerichts waren Mitarbeiter des Jugendamts noch am 16. Dezember gegen 20 Uhr in der Wohnung, einen Tag vor der Tat. Die Ehefrau hinterlässt insgesamt sechs Kinder.

Für den Prozess sind zunächst sechs Verhandlungstage angesetzt. (red)

