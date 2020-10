Die Angst vor der Pleite im Winter wächst bei Gastronomen und Co. Man muss sie jetzt unbürokratisch unterstützen.

Die wachsenden Sorgen kommen nicht überraschend; aber die Wucht der Zahlen, die die Umfrage der Niederrheinischen IHK zutage fördert, ist schon bemerkenswert: Wähnten sich im Sommer noch rund 6000 Betriebe im Beritt der IHK wegen der Corona-Pandemie pleitengefährdet, so sind es nun um die 10.000.

Man muss da jedoch genauer hinsehen. Die Sorge vor dem Aus treibt keineswegs alle Unternehmer um. In der Industrie hellt sich die Stimmung schon wieder ein bisschen auf, und in manchen Sparten können sich sogar die Umsätze wieder sehen lassen.

Die Angst vor der kalten Jahreszeit

Es sind die üblichen Verdächtigen an Rhein und Ruhr, die nach wie vor große Corona-Sorgen umtreiben: die Gastronomen, Veranstaltungstechniker, Tourismus-Betriebe vor allem. Und man darf dabei nicht die vielen Tausend Künstler zwischen Essen und Emmerich aus dem Blick verlieren, die die nahende kalte Jahreszeit in die Verzweiflung treibt, weil Kunden und Aufträge ausbleiben.

Für sie alle sollten sich die Verantwortlichen aus Verwaltung und kommunaler Politik den Satz hinter die Ohren schreiben, den der IHK-Geschäftsführer formulierte: „Gestaltungswillen und Fingerspitzengefühl sind gefordert“. Da hat der Mann Recht – genau auf dies wird es in den nächsten Monaten ankommen, um die betroffenen Betriebe und Menschen möglichst ungerupft und ohne tiefrote Zahlen ins nächste Frühjahr zu hieven, wenn sich die Lage hoffentlich wieder entspannen wird.

Es wird auch auf uns ankommen

Wir reden da nicht nur über Heizpilzgenehmigungen für die Kneipen, damit der Kundschaft wenigstens ein Angebot gemacht werden kann, angstfrei einen schönen Abend mit Freunden zu verbringen. Wir reden auch über unbürokratische Unterstützung der Veranstalter von – so sicher wie möglich gemachten – Weihnachtsmärkten, Adventskonzerten, verkaufsoffenen Sonntagen. In Krefeld, ein anderes gutes Beispiel, verschob die Verwaltung Bauarbeiten in der City, um den Geschäftsleuten nicht das Weihnachtsgeschäft vollends zu vermiesen.

Es wird aber auch ein bisschen auf uns alle ankommen, diese Angebote anzunehmen.