Infektion Coronavirus: Wie viel Egoismus darf in diesen Zeiten sein?

Noch fehlt es an einheitlicher Vorgehensweise der Behörden. Das ist nicht gut. Und besorgte Bürger hamstern – manche auch auf Kosten anderer.

Man solle nicht nach Nordrhein-Westfalen reisen, wenn es nicht unbedingt sein müsse … Gesundheitsminister Jens Spahn hat das gesagt. Für uns, die wir an Rhein und Ruhr leben, hört sich das merkwürdig an. Wir haben ja nicht das Gefühl, in einem verseuchten, kontaminierten Hochrisiko-Gebiet zu wohnen – trotz der traurigen Meldungen von ersten Todesfällen.