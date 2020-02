Offiziell begründet Kardinal Reinhard Marx seinen Rückzug vom Vorsitz der katholischen Deutschen Bischofskonferenz mit seinem Alter. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der Katholikenchef ist, verglichen mit einigen seiner Kirchenfürstenkollegen, mit 66 Jahren keineswegs der Älteste.

Nein, es spielen auch Zermürbung und Frust eine Rolle, die Marx durch die internen Widerstände seines Kirchenkurses erdulden musste. Nach dem Missbrauchsskandal und der daraus resultierenden Debatte über die Strukturen der Kirche gehörte er zu denen, die den Synodalen Weg maßgeblich eingeschlagen haben: ein Reformkurs, der das Gefüge der katholischen Kirche in Gänze untersucht und durchaus infrage stellt; ein Weg, der vielen Konservativen in eigenen Reihen nicht passt.

Es wurde viel schmutzige Wäsche gewaschen

Intrigen, Einflussnahmen, Sperrfeuer aus dem Vatikan – auch unter sogenannten guten Christen wurde in dieser Frage in letzter Zeit viel schmutzige Wäsche gewaschen.

Kardinal Reinhard Marx gab seinen Rückzug als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) bekannt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Marx’ Nachfolger erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe, ein steiniger Weg. Die Kirchenführung ist zutiefst zerstritten – und sie befindet sich nicht nur durch den Missbrauchsskandal in einer existenziellen Krise. Die Priesterseminare bleiben leer, die schleunigst fälligen, angemessenen Entschädigungen der Missbrauchsopfer werden die katholische Kirche horrende Summen kosten. Vor allem wird die Debatte um den Zölibat und den Kirchendienst von Frauen nicht verstummen. Sie kommt von der Basis. Sie hat das Potenzial zur Spaltung.

Overbeck, Genn und Schick sind Favoriten

Die Namen der potenziellen Marx-Nachfolger, die in Kirchenkreisen gehandelt werden, lassen ahnen, dass der Reform-Prozess sogar noch Tempo aufnehmen könnte. Der Essener Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck beispielsweise, neben dem Münsteraner Bischof Felix Genn und dem Bamberger Ludwig Schick einer der Favoriten, hat sich gerade in der jüngeren Vergangenheit sehr offensiv geäußert zu brisanten Fragen. Doch der Neue am Ruder muss nicht nur Reformwillen, sondern auch Moderatorenfähigkeiten mitbringen.

Und ein bisschen Sisyphos-Mentalität.