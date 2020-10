Die Stadt Bochum sperrt alle Sportplätze und Turnhallen, die Stadt Wuppertal schließt zwölf Sporthallen, weil die Räume nicht ausreichend belüftet werden können. Geschlossene Hallen auch in Werne, Bergisch-Gladbach, Köln.

Einmal mehr trifft es den Sportunterricht. Schon ohne Corona-Pandemie hat es dieses Fach nicht leicht. Stundenausfall, Unterricht durch fachfremde Lehrer oder lange Anreisen zur Schwimmhalle mit dem Bus führen am Ende dazu, dass die Kinder sich nicht ausreichend bewegen. Die Folgen: fatal.

Wenn die Turnhalle einer Schule nicht coronakonform belüftet werden kann, wird der Sportunterricht zwangsweise ausfallen. Doch den Bewegungsmangel können die Kinder und Jugendlichen auch nicht mehr im Verein ausgleichen, denn die neuen verschärften Corona-Regeln sehen auch ein Breitensportverbot vor.

Kinder aus finanzschwachen Haushalten haben selten Zugang zum Sportverein

Dabei zeigt doch gerade der aktuelle Kinder- und Jugendsportbericht, wie wichtig Sport ist. Bewegung tut nicht nur dem Körper gut. Sie sorgt auch dafür, dass Kinder und Jugendliche ausgeglichen und konzentriert sind. Und nicht zuletzt werden im Sport wichtige Grundlagen für unser gesellschaftliches Zusammenleben vermittelt: Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, der Umgang mit Erfolg und Niederlagen, das Erreichen von Zielen.

Das Fehlen von Sportangeboten – im Verein, aber vor allem in der Schule – wird erneut die Schwachen treffen. Kinder aus finanzschwachen Haushalten oder aus anderen Kulturen haben oft keinen Zugang zum Sportverein. Für sie ist der Sportunterricht daher umso wichtiger. Auch das belegt der Jugendsportbericht: Während zwei Drittel der Kinder aus der Mittel- und Oberschicht Mitglied in einem Sportverein sind, sinkt die Quote unter benachteiligten Kindern seit Jahren auf nunmehr nur noch 24 Prozent.

Die Eltern sind nun umso mehr gefragt, auf ausreichend Bewegung ihrer Kleinen zu achten. Aber auch in den Schulen könnten die Masken- oder Lüftungspausen für eine zehnminütige aktive Bewegungspause genutzt werden. Bei sechs Stunden macht das 60 Minuten.