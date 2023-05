Weltpolitik: Die G7 sind nicht mehr groß

Die G7 haben an weltpolitischem gewicht deutlich eingebüßt. Es gibt inzwischen ganz andere, wichtige Akteure.

G7 steht für „Große Sieben“, doch wirklich groß sind diese Staaten längst nicht mehr. Sie repräsentieren nur noch weniger als ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung, von der Bevölkerungszahl her spielen sie eh keine große Rolle. Dass die G7 weiter einig zur Ukraine stehen, ist richtig und dürfte in Moskau und Peking registriert worden sein. Doch sollte niemand erwarten, dass China deswegen von Russland abrückt. Warum auch? Schließlich bindet der Krieg in der Ukraine große Kräfte des Westens, was wiederum Peking in seinen Ambitionen gefallen dürfte.

Und die anderen Akteure schauen zu: Die erstarkte Arabische Liga mit dem Schlächter Assad als neuem Verbündeten, Indien und Brasilien immerhin als Demokratien, schließlich die vielen Länder des globalen Südens, für die der Krieg in der Ukraine ferner ist als die eigene Not.

Alle Akteure müssen mitziehen

Unterm Strich hat der Gipfel in der japanischen Stadt Hiroshima (wo die USA 1945 eine von zwei Atombomben auf Zivilisten abwarfen) vor allem Einigkeit beschworen und Kampfjets für Kiew in Aussicht gestellt. Dass Kanzler Scholz da vorsichtig bleibt, ist richtig. Ob Frau Strack-Zimmermann oder Merz ihn bald wieder drängen werden?

Immerhin hat Indiens Premier Modi Selenskyj seine Vermittlung zu Moskau angeboten; wohl auch deshalb war der ukrainische Staatschef vorab in Saudi-Arabien. Es ist die Einsicht, dass es nicht reicht, wenn nur die G7 den Krieg verurteilen. Ein Waffenstillstand oder gar Frieden kann nur erreicht werden, wenn alle neuen Akteure auf unserer Welt mitziehen. Deswegen ist Diplomatie so wichtig, die selten so komplex war.

Kampf gegen Hungersnöte

Bis dahin sind alle anderen G7-Beschlüsse von Hiroshima nur wenig wert: Mehr Klimaschutz klingt leider hohl, wenn täglich unzählige Granaten bersten. Und auch der Kampf gegen die Hungersnöte ist nur eine dürre Forderung, wenn so viel Geld in die Rüstung fließt.

